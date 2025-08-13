Akcia v Biedronke naštartovala konkurenciu. Kaufland podnikol odvetný krok, veľké zľavy však neplatia v každej predajni

Ilustračná foto: Biedronka

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Diskontná Biedronka rozhýbala slovenský trh a jej kroky pozorne sleduje aj konkurencia.

Príchod Biedronky patrí v slovenskom maloobchode medzi najvýznamnejšie udalosti nielen v rámci posledných mesiacov, ale zrejme aj v horizonte niekoľkých rokov. Veľké potravinové reťazce dal príchod konkurencie do pozoru a analytici už od začiatku predpovedali tvrdý boj o zákazníka. Tieto slová sa teraz opäť potvrdzujú.

Reťazec patriaci do portfólia portugalskej skupiny Jerónimo Martins vstúpil na tuzemský trh v marci tohto roka. Pochopiteľne, medzi Slovákmi vzbudil záujem, čo sa prejavilo počas otváracích dní jednotlivých predajní. Ako sme vás priamo z miesta informovali, do boja o zákazníkov sa ostatné reťazce pustili hneď od prvého dňa.

Priamo pred obchodmi rozdávali zľavové poukážky, do zľavových letákov pridali zaujímavé zľavy a množstevné akcie. Tie však neplatili globálne, ale skôr regionálne – v oblastiach, kde začala „lienka“ pôsobiť. Ako teraz upozornil portál Aktuality.sk, podobná situácia nastala aj v uplynulých dňoch. Hlavným aktérom bol okrem Biedronky nemecký Kaufland.

Akcia a reakcia

Všetko odštartovala akciová ponuka, o ktorej sme napísali v jednom z našich článkov. Biedronka v nej zákazníkom ponúkala aviváž iba za 99 centov, pričom ako podmienku určila preukázanie sa vernostnou kartou. Keďže diskont známy z Poľska ešte vlastný vernostný systém nemá, ľudí vyzýval, aby predložili kartu ktoréhokoľvek iného konkurenčného reťazca vrátane obchodníkov ako Lidl, Kaufland, Tesco či Coop Jednota.

V tomto duchu „lienka“ pokračovala aj počas uplynulých 7 dní, kedy sa takzvaným produktom týždňa stal prostriedok značky Jar. Podobne, ako pri aviváži, aj tu platilo, že sa zákazníci musia preukázať vernostnou kartou konkurenčného reťazca.

Ilustračná fotografia: Biedronka

Na tieto kampane reagoval nemecký reťazec Kaufland. Člen skupiny Schwarz Gruppe v protiútoku nasadil akciu v duchu: „Nemaj chrobáka v hlave, leť k nám po jar v zľave.“ Zároveň do grafiky zaradil aj lienku, ktorá na túto kampaň pozerá s prekvapeným výrazom (tento vizuál a slogan už bol použitý aj začiatkom augusta, pozn. red.). Pri predložení Kaufland Card tak mohli spotrebitelia získať rovnaký prostriedok v identickej cene 99 centov.

Čo je však na celej situácii zaujímavé, je to, že takáto špeciálna ponuka neplatí v Kauflandoch naprieč celým Slovenskom. Podobne, ako už aj v minulosti pri akciách iných reťazcov, sa zľava vzťahovala iba na vybrané predajne. Samozrejme, išlo o tie, v ktorých blízkosti už funguje Biedronka.

Kaufland zároveň nie je jediný, kto už podobným spôsobom na diskont zo skupiny Jerónimo Martins reagoval. Podľa dostupných informácií mali v minulosti špeciálne akcie vo vybraných lokalitách napríklad tiež Lidl a Billa. Práve nemecký reťazec vedie v Poľsku s Biedronkou pomerne ostrú „marketingovú vojnu“.

