Akcia v Biedronke naštartovala konkurenciu. Kaufland podnikol odvetný krok, veľké zľavy však neplatia v každej predajni

Príchod Biedronky patrí v slovenskom maloobchode medzi najvýznamnejšie udalosti nielen v rámci posledných mesiacov, ale zrejme aj v horizonte niekoľkých rokov. Veľké potravinové reťazce dal príchod konkurencie do pozoru a analytici už od začiatku predpovedali tvrdý boj o zákazníka. Tieto slová sa teraz opäť potvrdzujú.
Reťazec patriaci do portfólia portugalskej skupiny Jerónimo Martins vstúpil na tuzemský trh v marci tohto roka. Pochopiteľne, medzi Slovákmi vzbudil záujem, čo sa prejavilo počas otváracích dní jednotlivých predajní. Ako sme vás priamo z miesta informovali, do boja o zákazníkov sa ostatné reťazce pustili hneď od prvého dňa.
Priamo pred obchodmi rozdávali zľavové poukážky, do zľavových letákov pridali zaujímavé zľavy a množstevné akcie. Tie však neplatili globálne, ale skôr regionálne – v oblastiach, kde začala „lienka“ pôsobiť. Ako teraz upozornil portál Aktuality.sk, podobná situácia nastala aj v uplynulých dňoch. Hlavným aktérom bol okrem Biedronky nemecký Kaufland.
Akcia a reakcia
Všetko odštartovala akciová ponuka, o ktorej sme napísali v jednom z našich článkov. Biedronka v nej zákazníkom ponúkala aviváž iba za 99 centov, pričom ako podmienku určila preukázanie sa vernostnou kartou. Keďže diskont známy z Poľska ešte vlastný vernostný systém nemá, ľudí vyzýval, aby predložili kartu ktoréhokoľvek iného konkurenčného reťazca vrátane obchodníkov ako Lidl, Kaufland, Tesco či Coop Jednota.
V tomto duchu „lienka“ pokračovala aj počas uplynulých 7 dní, kedy sa takzvaným produktom týždňa stal prostriedok značky Jar. Podobne, ako pri aviváži, aj tu platilo, že sa zákazníci musia preukázať vernostnou kartou konkurenčného reťazca.
Na tieto kampane reagoval nemecký reťazec Kaufland. Člen skupiny Schwarz Gruppe v protiútoku nasadil akciu v duchu: „Nemaj chrobáka v hlave, leť k nám po jar v zľave.“ Zároveň do grafiky zaradil aj lienku, ktorá na túto kampaň pozerá s prekvapeným výrazom (tento vizuál a slogan už bol použitý aj začiatkom augusta, pozn. red.). Pri predložení Kaufland Card tak mohli spotrebitelia získať rovnaký prostriedok v identickej cene 99 centov.
Čo je však na celej situácii zaujímavé, je to, že takáto špeciálna ponuka neplatí v Kauflandoch naprieč celým Slovenskom. Podobne, ako už aj v minulosti pri akciách iných reťazcov, sa zľava vzťahovala iba na vybrané predajne. Samozrejme, išlo o tie, v ktorých blízkosti už funguje Biedronka.
Kaufland zároveň nie je jediný, kto už podobným spôsobom na diskont zo skupiny Jerónimo Martins reagoval. Podľa dostupných informácií mali v minulosti špeciálne akcie vo vybraných lokalitách napríklad tiež Lidl a Billa. Práve nemecký reťazec vedie v Poľsku s Biedronkou pomerne ostrú „marketingovú vojnu“.
