Zatvorí sa viac ako 30 predajní, o prácu príde množstvo ľudí. Známa značka musí urobiť drastické škrty, aby prežila

Jakub Baláž
Populárnu značku oblečenia nájdeme aj v slovenských e-shopoch, obľúbená je tiež napríklad na Britských ostrovoch.

Ešte počas júna sme vás informovali o tom, že britská spoločnosť River Island má finančné problémy. Spomínalo sa vtedy reštrukturalizačné konanie, ktoré je už v týchto dňoch schválené a zdá sa, že značka nateraz odvrátila najhorší scenár. Na druhej strane, obetovať bude musieť časť portfólia kamenných predajní a o prácu príde množstvo ľudí.

Ozdravný plán schválili britské súdy iba pred pár dňami, konkrétne 8. augusta. V prípade, že by k reštrukturalizácii nedošlo, avizovalo ešte v júni vedenie spoločnosti neschopnosť splácať svoje záväzky, a to už na konci leta. Deficit River Island sa odhaduje na zhruba 50 miliónov eur. Na situáciu upozornil portál Wiadomosci Handlowe.

Tradícia módneho predajcu siaha do roku 1948, pričom v uplynulých desaťročiach sa značka vyvinula na popredného hráča v segmente dámskej a pánskej britskej módy. V súčasnosti má vo Veľkej Británii otvorených približne 230 kamenných obchodov a zamestnáva viac ako 5 000 ľudí.

Výrazné škrty

Dnes už je zrejmé, že pôvodná obchodná sieť nebude zachovaná a River Island bude musieť vykonať zásadnejšie rezy naprieč zamestnaneckou štruktúrou, ale tiež portfóliom kamenných pobočiek. Koniec koncov, takýto scenár sa spomínal už pri predstavení ozdravného plánu vedením spoločnosti.

Podľa aktuálnych informácií sa zatvorí minimálne 33 predajní, a to naprieč celou Veľkou Britániou. Stať by sa tak malo začiatkom budúceho roka, nakoľko chce značka využiť silné vianočné obdobie a následne sa s vybranými obchodmi rozlúčiť. Svoje brány zatvoria pobočky, ktoré manažment vyhodnotil ako stratové. Desiatky ďalších predajní majú zabezpečené zníženie nájomných poplatkov.

Ilustračná fotografia: Unsplash

V súvislosti s tým, pochopiteľne, príde o prácu množstvo terajších zamestnancov. Odhady hovoria o zhruba tisícke prepustených pracovníkov. Je nám ľúto každého miesta, ktoré musíme zrušiť. Budeme sa snažiť, aby o prácu prišlo čo najmenej ľudí,“ uviedli zástupcovia spoločnosti ešte v júni tohto roka.

Vyššie náklady a silná konkurencia

Podobne, ako iní hráči v segmente s módou, aj River Island musí zápasiť so silným e-commerce sektorom. To sa v praxi odráža na tom, že v niektorých lokalitách už skrátka zákazníci nevyhľadávajú tovar v kamenných predajniach, ale nakupujú ho poväčšine online. Tu sa otvára výhoda pre pripravených obchodníkov s kvalitnými e-shopmi a konkurencieschopnou ponukou.

Odevný segment navyše trápia zvyšujúce sa náklady ako vo výrobnej, tak aj v personálnej oblasti. Za zmienku určite stojí tiež lacná konkurencia z Ázie. Na to, aby európske značky prežili, musia okrem internetových obchodov fungovať s vyladeným a optimalizovaným portfóliom kamenných pobočiek. Takúto stratégiu potvrdil aj Ben Lewis, generálny riaditeľ River Island.

Máme jasnú transformačnú stratégiu, ktorá zabezpečí dlhodobú životaschopnosť spoločnosti. Rozhodnutie súdu nám poskytuje solídnu platformu na jej implementáciu. Nedávne vylepšenia našej ponuky módy a nákupných zážitkov začínajú prinášať výsledky,“ dodal Lewis.

