Ak zmierenie, tak za týchto podmienok. Udobrenie s kráľovskou rodinou je možné, no Meghan má dve požiadavky

Vzťahy medzi princom Harrym a Meghan a zvyškom kráľovskej rodiny sú napäté, odkedy sa pár vzdal kráľovských povinností a presťahoval sa za veľkú mláku. Odvtedy sa, bohužiaľ, nič nezmenilo a i naďalej je to medzi nimi „vlažné“. Avšak priestor na nápravu a urovnanie vzťahov vraj existuje, no má to jeden háčik.
Podľa kráľovského experta má manželka princa Harryho dve požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby sa urovnali vzťahy medzi jej rodinou a princom a princeznou z Walesu, ako uviedol denník Mirror.
Je za tým pocit krivdy
Vzťahy medzi Sussexovcami a kráľovskou rodinou zostávajú napäté, odkedy sa pár vzdal kráľovských povinností, a hoci princ Harry nedávno viedol mierové rokovania so svojím otcom, kráľom Karolom, zdá sa, že mier medzi ním a bratom princom Williamom je ešte ďaleko.
Správy naznačujú, že Kate a William nie sú ani zďaleka nadšení z opätovného stretnutia a kráľovský autor Tom Quinn už dávnejšie tvrdil, že ani Meghan nie je celkom pripravená uzavrieť mier. A dokonca v ceste akémukoľvek opätovnému stretnutiu stoja dve prekážky.
V minulom roku v jednom rozhovore Quinn povedal: „Harry by si prial zmierenie, no svoju manželku úplne podporuje a kým ona nebude mať pocit, že kráľovská rodina je k nej dostatočne milá a úctivo sa jej neospravedlní za minulosť, nestane sa tak.“ Ako ďalej pokračoval, od Kateinej choroby došlo k posunu.
„Harry a Meghan síce majú pocit, že by bolo dobré sa zmieriť, ale Meghanin pocit krivdy stále bráni tomu, aby k tomu došlo,“ doplnil Quinn. Keďže je normálne, že choroba spája ľudí, aj v Kensingtonskom paláci dúfali, že práve Katein boj s rakovinou by mohol prispieť k zmiereniu, no zatiaľ je to v nedohľadne.
