Ak ste svoje heslo zdieľali, budete sklamaní: Najväčší poskytovateľ satelitnej a internetovej TV urobil rázny krok

Po veľkých streamovacích gigantoch prichádzajú s nepopulárnymi krokmi aj niektorí poskytovatelia televíznych služieb. Najnovšie to je Skylink, ktorý využíva množstvo slovenských domácností. Dôvodom zmien je ochrana proti zneužívaniu týchto služieb, nakoľko pripravujú prevádzkovateľa o zisky, píše Živé.sk.

Maximálne 2 prístupy

Ako z článku vyplýva, nové opatrenia sa týkajú internetovej televízie Skylink Live TV a tiež Canal+, ktoré ľudia doteraz mohli sledovať súčasne až na štyroch zariadeniach. Podľa najnovších pravidiel to už budú iba dve zariadenia v jednom čase.

„Dôvodom, prečo sa obmedzuje počet súčasne aktívnych zariadení, je ochrana proti zneužívaniu služieb internetovej televízie. Je to tak u nás, rovnako ako pri iných obdobných službách,“ povedal pre Živé člen predstavenstva M7 Group, ktorá Skylink a freeSAT prevádzkuje, Jaromír Glisník.

Narážal tým na fakt, že ľudia si často zdieľajú jedno predplatné a prevádzkujúca spoločnosť tak prichádza o zisky. „Ľudia totiž platia priemerne nižšiu cenu, než keby si plné predplatné zaplatil aj člen, ktorý ho len s niekým zdieľa,“ píše sa v článku. Len nedávno sa do boja so zdieľaním hesiel pustil v praxi aj Netflix, pričom podobné obmedzenia by mali čakať tiež Disney+.