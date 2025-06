Na noc vám stačí len 11 eur: Táto európska destinácia sa tento rok oplatí najviac, užijete si tu za najmenej peňazí

Nejeden Slovák musí niekoľko mesiacov šetriť, aby si mohol v lete užiť dovolenku pri mori. Dá sa to však aj inak. Európa je plná miest, kde si toho za menej peňazí môžete užiť naozaj veľa. Prezradíme vám, ktoré z nich by nemalo chýbať vo vašich cestovateľských plánoch.

Jedna z najlacnejších destinácií na tento rok

Ako informuje Mail Online, nový prieskum spoločnosti Skyscanner odhalil jednu z najlacnejších európskych destinácií na rok 2025, ktorá ale jednoznačne má čo ponúknuť. Sarajevo, hlavné mesto Bosny a Hercegoviny, podľa Skyscannera toho núka najviac za najmenej peňazí.

Mesto pulzuje životom, kultúrou a architektúrou a pre milovníkov prírody sú lákadlom okolité hory. Jedno z miest, ktoré počas návštevy Sarajeva nesmiete vynechať, je Baščaršija, historický bazár, ktorý bol vybudovaný ešte v 15. storočí. Aj ľudia na Trip Advisore píšu, že ich očarila história miesta, ale aj skvelé reštaurácie a útulné tradičné kaviarničky. Okrem toho, že tu môžete ochutnať lokálne dobroty, je to vraj dobré miesto na nákup suvenírov.

Ubytovanie nájdete už aj za 11 eur na noc

Milovníci histórie by nemali vynechať tunel, ktorý bol počas vojny v rokoch 1992 až 1995 využívaný na prepravu nevyhnutných zásob. Náhľad do minulosti poskytuje aj vojnové múzeum. Ak by ste vyhladli, podľa webu Numbeo sa tu najete už od 5 až 6 eur. Pol litra domáceho piva vyjde na približne 2,30 eura.

Na Bookingu nájdete ubytovania už aj za 22 eur pre dve osoby na noc, to vychádza na 11 eur na osobu na noc. Do Sarajeva sa dostanete letecky napríklad z Viedne. Ste tu za približne hodinu, pričom letenky nájdete v sume už od 131 eur.