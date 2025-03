„Ahoj mami, toto je moje nové číslo.“ Na sofistikovaný podvod môžete naletieť aj vy, vieme ako sa brániť

Slovenskom sa šíri podvod, ktorý od vás či vašich príbuzných môže vylákať množstvo peňazí. Odborníci hovoria o medziročnom náraste až o 3000 %.

„Ahoj mami, toto je moje nové číslo. Toto si môžeš uložiť. Môžete mi poslať whatsapp.“ Ak ste ešte nedostali túto správu, patríte medzi menšinu. Tento typ podvodov s falošnou rodinou, alebo aj Fake family podvod, je totiž v posledných mesiacoch na radikálnom vzostupe. Odborníci hovoria o medziročnom náraste až o 3000 %, informuje Slovenská sporiteľňa.

V roku 2023 sa pokúsili kyber podvodníci takto obrať klientov Slovenskej sporiteľne iba o 13-tisíc eur. Vlani to bolo už 39 710 eur, čo je 3000-percentný medziročný nárast. A na prekonanie celého roka 2024 postačili prvé dva mesiace 2025.

„Len v januári a vo februári sme identifikovali takéto podvody v hodnote až 436 222 eur,“ vysvetľuje Ján Adamovský, šéf bezpečnosti v Slovenskej sporiteľni. Ak by bol nárast takýto exponenciálny, za celý rok by išlo o pokus pripraviť klientov banky o viac ako 2 milióny eur. To by znamenalo ďalší 600-percentný medziročný nárast kyber kriminality pri tomto druhu podvodu.

O čo presne ide?

Časy, kedy ste vedeli podvod rozpoznať vďaka zlej gramatike či na prvý pohľad zvláštnemu správaniu, sú preč. Dnes sú podvodníci sofistikovaní a využívajú možnosti, ktoré im poskytuje umelá inteligencia či verejne dostupné dáta na internete.

Čoraz častejšie sa objavujú rôzne internetové a telefonické podvody, ktoré cielia na ľudí bez ohľadu na ich vek či počítačovú gramotnosť. Jedným z týchto novodobých nebezpečenstiev sú takzvané fake family podvody, pri ktorých sa páchateľ vydáva za blízkeho rodinného príslušníka alebo priateľa. Pod zámienkou naliehavej situácie si tak od obete vyláka peniaze alebo citlivé údaje. V tomto článku sa pozrieme na to, ako tieto praktiky vyzerajú, kde na ne môžete natrafiť a ako sa pred nimi účinne chrániť.

Fake family podvod, niekedy označovaný aj ako podvod „na falošného príbuzného“ spočíva v tom, že páchateľ predstiera príbuzenský alebo priateľský vzťah k obeti. Využíva pritom citové puto a dôveru, aby od nej získal finančnú výpomoc či prístup k bankovým účtom alebo k platobným kartám.

Ako vyzerá obvyklý scenár?

Obvyklým scenárom je naliehavý telefonát či správa, v ktorej sa údajný člen rodiny ocitol v kritickej situácii, napríklad po nehode alebo pre právne problémy. Podvodník pritom vyvoláva silnú emóciu naliehavosti, čím bráni obeti, aby si príbeh overila alebo sa poradila s niekým iným.

Podvodníci často využívajú informácie, ktoré o vás alebo o vašej rodine nájdu online, aby pôsobili vierohodnejšie. Vydávajú sa za vnuka, vnučku, neter, synovca či iného blízkeho a tvrdia, že sú v núdzi.

Hovory alebo správy môžu prísť na pevnú linku, mobil, e-mail či cez sociálne siete. Podvodník sa takmer vždy vyhovára na neodkladnú situáciu a žiada buď okamžitý prevod peňazí, odovzdanie finančnej hotovosti určitej osobe, prípadne prístupové kódy k internet bankingu alebo k platobnej karte. Dôležitý prvok predstavuje emočný tlak a urgentnosť, aby obeť nemala čas o ponúknutej žiadosti pochybovať.

Kontakt môže byť telefonický, alebo podvod môže začať na sociálnych sieťach, kde falošný profil predstiera priateľstvo s vami či s vašimi blízkymi. Podvodník vie, že ľudia majú zväčša tendenciu dôverovať niekomu, koho považujú za vlastného príbuzného. Preto sa náhle, často v neskorých hodinách, ozve cez Messenger, WhatsApp či dokonca SMS a popisuje dramatickú situáciu, ktorá si vyžaduje peniaze. Neraz sa stáva, že používa falošné alebo ukradnuté fotografie a pridáva detaily z reálneho života, aby pôsobil dôveryhodne.

Ako podvod rozpoznať?

Existuje niekoľko varovných signálov. Prvým je nečakaná a naliehavá žiadosť o peniaze, napríklad s vysvetlením, že sa niekto ocitol po vážnej nehode, alebo má urgentné právne ťažkosti.

Ďalším znakom je tlak na to, aby ste reagovali okamžite a nemali čas zistiť podrobnosti. Podvodník sa môže vyhýbať videohovoru, osobnému stretnutiu, alebo sa odvoláva na to, že mu lekári či polícia nedovoľujú inak komunikovať. Niektoré správy obsahujú nezvyčajné slovné spojenia, zlú gramatiku či prekladové chyby, čo nasvedčuje cudziemu pôvodu textu. Podvodník navyše môže trvať na tom, že nikomu ďalšiemu to nemáte prezradiť.

Najdôležitejším pravidlom je zachovať si rozvahu a všetko si overiť. Ak vám niekto volá alebo píše, že je v kritickej situácii, skúste mu zavolať späť na číslo, ktoré už máte uložené, alebo sa spojte s jeho príbuznými, aby ste si informáciu potvrdili. Neposielajte peniaze, ak nemáte stopercentnú istotu, komu, a prečo ich dávate.

Nikdy neprezrádzajte citlivé údaje, ako sú prístupové heslá, PIN kódy, údaje o platobnej karte či jednorazové kódy na potvrdenie platieb. V prípade akýchkoľvek pochybností sa pokojne poraďte s ďalšími členmi rodiny alebo priateľmi, ktorí vám môžu pomôcť situáciu vyhodnotiť. Hoci sú podvodníci zruční vo vytváraní tlaku a strachu, krátke zastavenie a kontrola môžu zabrániť tomu, aby ste prišli o peniaze.

Čo robiť, ak ste sa stali obeťou?

Ak ste už poslali peniaze a následne zistili, že išlo o podvod, bezodkladne kontaktujte svoju banku a pokúste sa prevod zastaviť či reklamovať. Ďalej je dôležité obrátiť sa na políciu a podať trestné oznámenie, aby sa k podvodnému konaniu mohlo pristupovať v rámci vyšetrovania.

V prípade, že podvodník disponuje vašimi osobnými údajmi, zmeňte si heslá, zablokujte karty a skontrolujte výpisy z účtu, či nedošlo k ďalším neoprávneným operáciám. Hoci je pre mnohých ľudí ťažké hovoriť o tom, že sa stali obeťou podvodu, delenie sa o tieto skúsenosti môže pomôcť iným vyhnúť sa podobnej situácii.