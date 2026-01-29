Ľutuje Adriana Poláková odchod z Telerána? Po rokoch v Rakúsku priznala pravdu, jej odpoveď je úplne jasná

Foto: Instagram.com/adriana_kneissl

Jana Petrejová
Bez pretvárky vyložila karty na stôl.

Hoci už ubehlo veľa času, odchod Adriany Kneissl, rod. Polákovej z Telerána patril k momentom, ktoré medzi divákmi vyvolali silné emócie aj množstvo otázok. Bývalá moderátorka sa už k tomu dávnejšie vyjadrila, no s odstupom času vyplynula prirodzená otázka, ktorá zrejme už mnohým napadla. 

Po určitom čase sa k téme svojho odchodu z rannej šou vrátila a prekvapila svojou otvorenosťou. Bez okolkov a dlhého vysvetľovania zhrnula svoje pocity do dvoch stručných viet, ktoré veľa napovedajú o tom, ako sa na toto životné rozhodnutie pozerá po niekoľkých rokoch. Spravila tak po tom, ako sa jej jeden fanúšik na sociálnej sieti úprimne opýtal, či neľutuje odchod z Telerána.

Z obrazoviek do Rakúska

Markizácka relácia bola súčasťou Adrianinho života. Každé ráno s ňou vstávalo mnoho divákov, ktorým zakaždým spríjemnila deň. Predchádzali však tomu náročné začiatky, ako to býva v každej novej práci. Z 8 000 prihlášok nakoniec vybrali práve ju, no ešte to nemala vyhraté. Ako nedávno sama priznala, nástup na pozíciu moderátora v súkromnej televízii nebol vôbec jednoduchý. Nikto ju nenaučil moderovať, bola hodená do vody a musela sa naučiť plávať.

Na moderátorskej stoličke si odsedela niekoľko rokov a keďže diváci si na ňu už zvykli, o to viac ich prekvapilo, keď sa rozhodla zavesiť kariéru v televízii na klinec. Dôvodom podľa portálu Koktejl bolo sťahovanie za manželom Christianom do Rakúska, kde vlastnia kaštieľ a penzión v jednom. Doteraz sa stará o chod celého areálu a popritom sa nezabúda starať o seba, pravidelne športuje a stavia na zdravú stravu.

Po rokoch vzišla otázka, či je spokojná so svojím rozhodnutím, ktoré spravila. Opýtal sa na to jeden zvedavý fanúšik. „Nie, bolo to správne rozhodnutie v správnom čase. Teleráno ale vždy bolo a bude moje najkrajšie pracovné a profesijné obdobie,“ vyjadrila sa Adriana Kneissl v príbehu na svojom Instagrame.

Z jej slov je zrejmé, že si za svojím rozhodnutím pevne stojí a vníma ho ako správny krok v danom období svojho života. Odchod z Telerána neberie ako stratu, ale ako prirodzený posun a priestor pre nové výzvy. Dnes pôsobí vyrovnane a spokojne, čo je napokon tým najlepším dôkazom, že minulosť neľutuje a pozerá sa dopredu s čistou hlavou.

