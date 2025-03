Adela Vinczeová šokovala svojím úprimným priznaním o materstve. Spočiatku váhala a ovládla ju neistota

Keďže sa obľúbená moderátorka nebojí vyjadriť k akejkoľvek téme, neraz prehovorila dokonca aj o takej, ktorá je pre mnohých veľmi citlivá. Kým ostatní by to nepriznali, ona nemá čo skrývať, preto nikdy netajila, že jej osud mať vlastné dieťa nedoprial. Išla si však za svojím šťastím a na konci cesty ju čakala príjemná odmena. Hoci to trvalo dlhšie, oplatilo sa počkať a obrniť sa trpezlivosťou.

Jún 2024 si určite moderátorka Adela Vincezová zapamätá do konca života, keďže práve vtedy sa dočkala vytúženého adoptívneho syna, ako informovala Pluska. Po týždňoch čakania a nádeje im spolu s Viktorom Vinczem pribudol do rodiny Maxík, ktorý sa stal ďalšou témou, o ktorej zvykne často hovoriť.

Neraz s ním obaja zažijú vtipné príhody, ich adoptívny synček totiž rastie ako z vody a postupne sa čoraz viac prejavuje. Aj keď vlastné dieťa im dopriate nebolo, je samozrejmé, že Maxíka berú ako keby bol ich. Adela je šťastná, že ho má, a to pritom priznala v rozhovore s Martinou Schindlerovou v Hitparáde Top10, že si spočiatku nebola istá, či je dieťa pre nich to pravé.

Netúžili po tom

Ako vyšla s pravdou von, na začiatku dominovalo mierne zaváhanie. Dokonca ani byť matkou nebolo pre ňu dôležité. V porovnaní so svojimi rovesníčkami Adela po materstve netúžila. „Na každého platí niečo iné, a preto som si vlastne nevysnívavala ani dieťa, lebo som si hovorila, že neviem…“ uviedla Adela v relácii.

Zdá sa, že neistota ňou lomcovala viac, ako by sa mohlo zdať. „Aj to, či vôbec budeme mať dieťa, som nevedela, či to je pre nás tá správna cesta. My sme o tom nesnívali, ale nechtiac sa nám to udialo,“ pokračovala moderátorka, pričom doplnila a zavtipkovala: „To moje by som mohla ešte reklamovať, ale to by nebolo úplne fér!“

Keďže je Maxík pekné šidlo a zvykne známu dvojicu poriadne prekvapiť tým, čo spraví alebo povie, stáva sa, že je občas hnev prirodzenou Adelinou reakciou. Vyzerá to však tak, že ho zvláda s prehľadom. Zvýšený hlas totiž u nej nečakajte. „Viem sa aj nahnevať, ale nekričím,“ dodala moderátorka, ktorá tiež prezradila, že chodieva s Maxíkom na plávanie. „Je to super, lebo ho to veľmi baví. A mňa veľmi baví tráviť čas aktivitami, ktoré bavia aj jeho,“ ozrejmila.