Adela Vinczeová otvorene priznala, čo ju rozosmeje najviac: Nečakajte intelektuálne vtipy, má rada primitívnosť

Slovenská moderátorka, jedna z najznámejších tvárí miestnej televíznej scény, sa opäť chystá zaujať divákov. Prichádza s konceptom, ktorý chce priniesť na obrazovky svieži vietor a spontánne momenty. Nová relácia sľubuje inteligentnú zábavu, autentický humor a živé rozhovory, ktoré diváci na Slovensku aj v Česku ešte nevideli.
Adela Vinczeová už čoskoro uvedie na českej televíznej stanici Prima a taktiež na Prima SK svoju novú tolkšou s názvom U Adely. Relácia odštartuje 20. marca 2026, a ako uviedla v rozhovore pre Primu, je to výzva vstúpiť do českého priestoru.
Diváci sa majú na čo tešiť. Formát sa líši od klasických rozhovorov tým, že namiesto tradičných dialógov medzi moderátorom a jedným hosťom tu bude viac známych osobností sedieť spolu na jednej pohovke. Adela má za sebou už mnoho rôznych rozhovorov a je ostrieľanou moderátorkou, ktorú už takmer nič nedokáže rozhodiť. Je známa svojimi pohotovými reakciami a tým, že na všetko pozná odpoveď.
Zvláda divoké rozhovory aj tie, ktoré viaznu
Niekedy sa však môže stať, že konverzácia medzi hosťami neprebieha podľa predstáv alebo plánu a zvrhne sa iným smerom. “Keď je konverzácia príliš divoká, to je ešte ten lepší prípad, v tom prípade nechám tú divokosť prúdiť a potom ju môžem celkom adekvátne zastaviť,” prezradila mamička Maxíka.
Podľa jej slov je úplne v poriadku, ak je rozhovor veselý a divoký. Avšak aj to má svoje hranice. “Nemal by z toho ale byť chaos, pretože vždy myslím aj na diváka doma, ktorý musí rozumieť, čo sa deje,” pokračovala Adela Vinczeová, ktorá má jasno v tom, ako by mala vyzerať konverzácia medzi hosťami. Taktiež vie, v čom je chyba, ak je hosť ticho a nie je mu príliš do reči. “A keď konverzácia medzi hosťami viazne, asi je potom chyba v otázke, alebo je naopak príliš dobrá otázka a hrozí, že by povedali niečo, čo by nechceli. Takže niekedy i zaváhanie je dobrým signálom a dobrou odpoveďou,” doplnila moderátorka.
Čo jej vyčarí úsmev na tvári?
Keď Adela natáčala upútavky k šou s Danom Danglom, nechýbal smiech a zábava. Úsmev je u nej na mieste v situáciách, ktoré by o nej zrejme niektorí ani nepovedali. Zároveň úprimne priznala, čo ju naozaj dokáže rozosmiať.
“Najviac sa zasmejem, keď sa stane niečo primitívne – napríklad keď niekto spadne z húpačky, alebo niekomu spadnú nohavice. To sa potom viem od srdca zasmiať. Na intelektuálnych vtipoch slzy netečú, bohužiaľ. Plačeme od smiechu vtedy, keď sa v nás prebudí niečo také pudové a primitívne,” priznala Adela na záver.
