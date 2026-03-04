Spor, ktorý otriasa obrazom monarchie: William a Harry čelia podľa expertov najvážnejšej kríze svojho vzťahu

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Stále je medzi nimi veľká priepasť.

Boli nerozluční ako chlapci, ktorí spolu prežívali chvíle radosti aj ťažkosti, zatiaľ čo ich pozoroval svet. Dnes je ich vzťah však úplne iný ako kedysi – sprevádza ho napätie a vzdialenosť, pričom podľa odborníkov je momentálne v „najhoršej fáze, akú si človek vie predstaviť“.

Podľa kráľovského historika Russella Myersa, ktorého názory zverejnil britský Daily Mirror, je vzťah medzi princom Williamom a Harrym podľa jeho slov „horší než kedykoľvek predtým“ a zatiaľ sa nezdá, že by sa mal v najbližšej dobe zlepšiť. To, čo kedysi bola nerozlučná rodinná väzba, sa postupne premenilo na hlbokú priepasť dôvery a napätia, ktoré neustupuje ani napriek verejným snahám o zmierenie.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Vo Veľkej Británii sa šíria vážne obavy. Kráľovskí experti predpovedajú koniec monarchie po vyše tisíc rokoch
2.
Zriedkavé momenty Alžbety II.: Keď jej došla trpezlivosť a rázne zasiahla. Takto ste ju nepoznali
3.
Nový účes princeznej Kate vyvolal ošiaľ. Podľa ľudí omladla a vyzerá výborne, pritom ide o malú zmenu
Zobraziť všetky články (368)

Vzdialenosť, ktorá sa prehĺbila

Po tom, ako sa princ Harry a jeho manželka Meghan Markle v roku 2020 rozhodli odísť z kráľovskej rodiny, vzdať sa povinností a presťahovať sa do USA, sa bratská blízkosť začala pomaly vytrácať. Odvtedy sa medzi nimi vytvoril komunikačný priestor, ktorý je čoraz väčší a podľa odborníkov sa viac zdá, že už nejde len o obyčajnú rodinnú hádku, ale o niečo hlbšie.

Foto: Profimedia

Podľa renomovaného autora a kráľovského komentátora Russella Myersa je ich vzťah v súčasnosti „v najhoršej fáze“ a hoci existuje „teoretická možnosť“ budúcej dohody, v praxi zatiaľ neexistujú jasné kroky k zblíženiu. Princ William momentálne kladie dôraz na svoju rodinu – manželku Kate Middleton a ich tri deti – a sústredí sa tiež na starostlivosť o zdravie otca a kráľa Karola, čo zaberá značnú časť jeho pozornosti.

Korene roztržky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac