Spor, ktorý otriasa obrazom monarchie: William a Harry čelia podľa expertov najvážnejšej kríze svojho vzťahu

Boli nerozluční ako chlapci, ktorí spolu prežívali chvíle radosti aj ťažkosti, zatiaľ čo ich pozoroval svet. Dnes je ich vzťah však úplne iný ako kedysi – sprevádza ho napätie a vzdialenosť, pričom podľa odborníkov je momentálne v „najhoršej fáze, akú si človek vie predstaviť“.
Podľa kráľovského historika Russella Myersa, ktorého názory zverejnil britský Daily Mirror, je vzťah medzi princom Williamom a Harrym podľa jeho slov „horší než kedykoľvek predtým“ a zatiaľ sa nezdá, že by sa mal v najbližšej dobe zlepšiť. To, čo kedysi bola nerozlučná rodinná väzba, sa postupne premenilo na hlbokú priepasť dôvery a napätia, ktoré neustupuje ani napriek verejným snahám o zmierenie.
Vzdialenosť, ktorá sa prehĺbila
Po tom, ako sa princ Harry a jeho manželka Meghan Markle v roku 2020 rozhodli odísť z kráľovskej rodiny, vzdať sa povinností a presťahovať sa do USA, sa bratská blízkosť začala pomaly vytrácať. Odvtedy sa medzi nimi vytvoril komunikačný priestor, ktorý je čoraz väčší a podľa odborníkov sa viac zdá, že už nejde len o obyčajnú rodinnú hádku, ale o niečo hlbšie.
Podľa renomovaného autora a kráľovského komentátora Russella Myersa je ich vzťah v súčasnosti „v najhoršej fáze“ a hoci existuje „teoretická možnosť“ budúcej dohody, v praxi zatiaľ neexistujú jasné kroky k zblíženiu. Princ William momentálne kladie dôraz na svoju rodinu – manželku Kate Middleton a ich tri deti – a sústredí sa tiež na starostlivosť o zdravie otca a kráľa Karola, čo zaberá značnú časť jeho pozornosti.
Nahlásiť chybu v článku