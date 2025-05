Adela Vinczeová otvorene prehovorila o Let’s Dance a priznala, či jej šou chýba. Jej odpoveď mnohých odrovná

Kedysi neodmysliteľná súčasť Let’s Dance už od prvého ročníka, dnes už minulosť. Už prešiel nejaký čas, čo sa známa moderátorka rozhodla zrušiť svoju účasť pre určité okolnosti v obľúbenej tanečnej súťaži. Najprv bola moderátorkou, od siedmej série si sadla na porotcovskú stoličku, tento projekt bol jednoducho jej súčasťou. Keď však po všetkom, čo sa udialo, zahliadla šou na televíznych obrazovkách, už nemala pocit, že by jej chýbala.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Po tom, ako Viktor Vincze dostal od Markízy stopku, že už nebude pôsobiť ako moderátor Let’s Dance, rozhodla sa odísť od projektu aj jeho manželka Adela Vinczeová, ktorá takto vyjadrila, že stojí za ním. V súčasnosti sa zaradila medzi televíznych divákov, ktorí si pozreli šou z pohodlia svojho domova. A hoci aktuálny ročník nesleduje pravidelne, stihla si pozrieť aspoň niečo. „Pozrela som si prvé dve časti, ale keďže v tom čase hlavne uspávam syna, je to náročnejšie vidieť celé,“ uviedla Adela v rozhovore pre portál Mediálne.

Súťaž vníma úplne inak

Aj v desiatom ročníku sa na tanečnom parkete stretli mnohé zvučné mená. Markíza opäť stavila na niektoré známe osobnosti, no ako zdôraznila mamička adoptívneho syna Maxíka, nemusí platiť to, že hviezda automaticky aj vyhrá celú šou.

„Podľa mňa je každý rok ťažšie a ťažšie nájsť nejaký zaujímavý mix osobností, ale tá šou funguje dobre v tom, že je samonosná. A nie vždy ten, kto tam ako hviezda príde, musí zároveň ako hviezda aj skončiť, alebo naopak, čoho ideálnym príkladom bol podceňovaný Ďuro Mokrý, ktorý napokon Let’s Dance vyhral,“ povedala Adela.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Taktiež dokonca prezradila, kto zo súťažiacich sa jej páči. „Žiarivým momentom tohto ročníka je Zuzka Porubjaková, ktorá je naozaj hviezdna tanečníčka,“ priznala moderátorka.

Spočiatku mala strach zo svojich reakcií po tom, ako si Let’s Dance prvýkrát pozrie ako diváčka. „Aj som sa bála toho, ako budem vnímať, keď si Let’s Dance po 17 rokoch prvýkrát pozriem z domu. Pozorovala som svoje pocity, ale keďže som bola vo svojom rozhodnutí pevná a ujasnená, tak to bolo asi 10 minút nejakých zmätkov a potom som sa už pozerala ako divák,“ poznamenala.

Adela dala jasne najavo, že jej projekt už nechýba. Vníma ho totiž úplne inak. „Teraz mi to už príde, akoby som pozerala nejakú novú verziu Let’s Dance. Už to nie je to Let’s Dance, ktoré by mi chýbalo, už nie som jeho súčasťou,“ ozrejmila moderátorka tolkšou Trochu inak.

Kedy nastal zlomový moment?