Adela Vinczeová odhalila detail zo svojho manželstva: S Viktorom majú zaujímavú dohodu

Obľúbená moderátorka Adela Vinczeová sa opäť dostáva do centra pozornosti. Okrem nových televíznych projektov prekvapila aj úprimným priznaním zo súkromia.
Moderátorka sa v poslednom období vracia do online priestoru so svojou šou ADELA trochu inak, na obrazovkách televízie JOJ ju diváci stále vídajú v relácii Milujem Slovensko a najnovšie pripravuje aj novinku U Adely u našich susedov, ktorú uvedie televízia Prima. Práve pri jej promovaní pre TV Primu na ich instagramovej stránke prezradila moderátorka Adela Vinczeová aj zaujímavý detail zo svojho domáceho života.
Spánok ako najväčšia radosť
Počas príprav a predstavovania nového projektu dostala moderátorka aj otázku, čo jej v poslednom období robí najväčšiu radosť. Adela odpovedala prekvapivo úprimne a priznala, že ide o úplne obyčajnú vec – kvalitný spánok. „Poslednú dobu mi robí radosť, keď môžem spať sama v izbe v noci a vyspím sa sedem hodín nerušene. Máme takú dohodu s manželom, že on spí v izbe, ktorá je aj detská, a ja spím sama, a tak sa striedame. Takže spánok. Spánok mi robí veľkú radosť,“ priznala.
S manželom Viktorom Vinczem majú doma jednoduchú dohodu – každý z nich spí v inej izbe a podľa potreby sa striedajú, vďaka čomu si moderátorka môže dopriať pokojný a ničím nerušený spánok, ktorý je pre ňu v poslednom období mimoriadne dôležitý.
