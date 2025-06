Adela a Viktor Vinczeovci riešia škôlku pre Maxíka. Presne vedia, čo chcú a čomu by sa najradšej vyhli

Rodičia malého Maxíka stoja pred dôležitým rozhodnutím, a to výberom tej správnej škôlky. Chcú preňho miesto, ktoré podporí jeho osobnosť, prirodzený temperament a zároveň mu poskytne istotu, pochopenie a zdravý kontakt s rovesníkmi.

Ako prezradila pre magazín Najmama, moderátorka Adela spolu s manželom Viktorom Vinczem sa už dlhšie venujú téme predškolskej dochádzky. Výber nechcú unáhliť, pretože dobre vedia, že prvý kontakt s kolektívom môže zásadne ovplyvniť to, ako sa neskôr bude dieťa cítiť vo väčších systémoch – v škole, medzi kamarátmi aj v živote.

Prvé kritérium? Pochopenie a empatický prístup

Maxík je podľa svojich rodičov vnímavé a citlivé dieťa. Aj preto sa Adela s Viktorom zhodli, že pri výbere škôlky nebudú hľadieť len na jej lokalitu či program, ale predovšetkým na prístup pedagógov k deťom.

„Áno, riešime to a myslím si, že to budeme riešiť najmä podľa toho, v akej fáze sa bude akurát malý nachádzať. Aj to špecifikum jeho príbehu si, myslím, vyžaduje trošku viac pochopenia a nejakého vnímavého prístupu, aby sa nestratil v systéme, kde nebude mať dostatok pochopenia a zázemia v škôlke,“ vysvetľuje Adela. Dôležité je pre nich najmä to, aby škôlka dokázala rešpektovať individuálne potreby každého dieťaťa, nielen sledovať harmonogram a plniť osnovy.

Škôlka blízka prírode aj detským dušiam