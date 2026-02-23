7 mŕtvych a ťažko zranení: Zlyhanie na priecestí malo fatálne následky, tragédia pri Nových Zámkoch má obvineného

Foto: OSZZS SR, TASR

Nina Malovcová
TASR
V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby do desať rokov.

V prípade tragickej zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch, pri ktorej zomrelo v júni 2024 sedem ľudí, padlo prvé obvinenie. Policajný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 48-ročnému mužovi pre prečin všeobecného ohrozenia.

Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby do desať rokov.

Nehoda si vyžiadala sedem obetí

Nehoda sa stala 27. júna 2024 o 17.03 h v medzistaničnom úseku Nové Zámky – Dvory nad Žitavou. Na železničnom priecestí sa zrazil medzinárodný vlak EC 279 s linkovým autobusom dopravcu Arriva. Pri nehode zomrelo sedem cestujúcich z autobusu, päť osôb utrpelo ťažké zranenie.

Tragickej nehode predchádzalo nepriaznivé počasie, ktoré deň pred nehodou zasiahlo väčšinu územia Slovenska. Zapríčinilo rozsiahle výpadky elektrického napájania a poškodenie viacerých technických zariadení železničnej infraštruktúry vrátane zabezpečovacích a oznamovacích systémov.

Príčiny skúmali tri inštitúcie

Popri polícii viedli ďalšie dve paralelné vyšetrovania nehody Železnice SR (ŽSR) ako prevádzkovateľ dopravy a manažér infraštruktúry v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko ako dopravcom a Ministerstvo dopravy SR ako vyšetrovací orgán podľa ustanovení zákona o dráhach.

Foto: OSZZS

Obidve tieto vyšetrovania určili ako hlavnú príčinu nehody skutočnosť, že výpravca povolil jazdu vlaku cez železničné priecestie po ukončení opravných prác bez toho, aby zabezpečil opätovné uvedenie priecestného zabezpečovacieho zariadenia do činnosti. Zároveň neinformoval rušňovodiča o vypnutí niektorých jeho častí a nenariadil mu opatrnú jazdu pri prejazde cez priecestie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac