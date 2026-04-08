5 proti 5 hľadá Slovákov, súťažiť môžu o 1500 eur. Vieme, kedy sa vráti aj s moderátorom Andym Krausom

Zuzana Veslíková
100 Slovákov sme sa opýtali...

Pre milovníkov zábavných televíznych relácií máme skvelé správy. O návrate obľúbenej šou 5 proti 5 sa už hovorilo, no konečne dostala reálne kontúry a vieme aj to, kedy odštartuje. 

Na obrazovkách STVR už môžete naraziť na upútavku, v ktorej vystupuje jej nový moderátor – Andy Kraus. Ten vystrieda Andreja Bičana, ktorý bol dlhoročnou hviezdou 5 proti 5 a fanúšikovia jeho humor milovali. Andy Kraus to teda nebude mať jednoduché, no ani jemu nepochybne pevná fanúšikovská základňa nechýba.

Ako informuje STVR, spustila nábor súťažných tímov, ktoré sa môžu v novom 5 proti 5 objaviť. Ak bolo vaším snom overiť si svoje schopnosti v tejto zábavnej relácii, teraz máte možnosť. Pravidlá sa oproti tým starým nemenia a tímy súťažia o výhru 1500 eur.

Súťaž 5 proti 5 patrí k najdlhšie vysielaným podvečerným formátom v histórii slovenskej televízie a na režisérsku stoličku si zasadne Peter Marcin. Takže oživí známe duo, ktoré v minulosti spolupracovalo na viacerých úspešných projektoch.

Portál Mediaboom zistil, že 5 proti 5 sa na naše obrazovky vráti už v septembri. Uvidíme ho tradične počas pracovného týždňa v podvečerných hodinách.

Milovaná romantická komédia je po 20 rokoch späť: Meryl Streep a Anne Hathaway v nej…

