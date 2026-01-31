Na televízne obrazovky sa vracia jedna z najikonickejších relácií. STVR má chystať 5 proti 5, avšak bez Bičana

Dlhoročný úspešný formát 5 proti 5 sa na obrazovkách objavoval 15 rokov, pričom patril medzi najdlhšie aktívne relácie na slovenskom televíznom trhu. Neodmysliteľnou súčasťou projektu bol moderátor Andrej Bičan, ktorý naposledy 5 proti 5 nakrúcal v roku 2022. STVR má teraz prísť s novými epizódami, no bez svojej stálice.
Upozornil na to portál Plus Jeden deň, podľa ktorého televízia ponúkla moderátorský post Andymu Krausovi.
Zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mal známy formát na televízne obrazovky vrátiť, no zdroje portálu naznačili, že by sa tak malo stať ešte počas aktuálneho roka. K nečakanému návratu sa vyjadril už aj samotný Bičan. „Viem o tom, že sa má vrátiť 5 proti 5. Je to super, že sa to vracia. Ten program išiel 15 rokov, mal obrovský úspech a bola škoda, keď skončil,“ povedal pre Plus Jeden Deň.
Ako dodal, voľba Andyho Krausa je podľa neho správna a programu želá veľa úspechov.
Nahlásiť chybu v článku