Zvrat v prípade nočného útoku? Podľa Trumpa mal strelec napísať protikresťanský manifest

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Manifest zaslal svojej rodine, ktorá pár minút pred streľbou upozornila políciu.

Americký prezident Donald Trump v nedeľnom rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že útočník, ktorý v noci na nedeľu strieľal na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone, napísal protikresťansky motivovaný manifest.

V dokumente zároveň vyzýval na útoky na predstaviteľov Trumpovej administratívy. Manifest zaslal svojej rodine, ktorá pár minút pred streľbou upozornila políciu. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.

Ten chlap je chorý. Keď si prečítate jeho manifest, zistíte, že nenávidí kresťanov,“ uviedol Trump. „Jeho sestra alebo brat sa na to sťažovali. Viete, sťažovali sa dokonca aj na polícii. Bol to veľmi problémový človek,“ vysvetlil americký prezident.

Foto: SITA/AP

Strelec, ktorý na mieste konania večere prenikol cez bezpečnostnú kontrolu, napísal manifest, v ktorom „jasne uviedol, že chce zaútočiť na predstaviteľov vlády“ a tento dokument poslal členom svojej rodiny, ktorí ho následne odovzdali polícii niekoľko minút pred incidentom vo Washingtone, uviedol Biely dom pre televíziu CNN.

Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Z jeho príspevkov na sociálnych sieťach vyplýva, že ide o vzdelaného človeka a amatérskeho vývojára videohier. Predtým než ho spacifikovali, sa mu podarilo postreliť jedného člena tajnej služby, ktorý mal na sebe nepriestrelnú vestu. Je mimo ohrozenia života.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Strieľať chcel na Trumpa a členov jeho administratívy. Americký minister obrany priblížil nočný útok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily

