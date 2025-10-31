Zvláštne udalosti v Maďarsku: Najčítanejší denník kúpil človek blízky Orbánovi, a to pol roka pred voľbami

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Bulvárny denník Blikk patrí medzi päť najnavštevovanejších spravodajských webov v Maďarsku.

Maďarská mediálna skupina Indamedia, ktorú spolovice vlastní provládny podnikateľ Miklós Vaszily, odkúpila menej než polroka pred parlamentnými voľbami od švajčiarskej spoločnosti Ringier Axel Springer Media AG portfólio médií, ktoré zahŕňa aj najčítanejší maďarský denník Blikk. Dohodu oznámili spoločne v piatkovom vyhlásení, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Akvizíciou spoločnosti Ringier Hungary získava skupina dobre fungujúcu mediálnu spoločnosť podobnej veľkosti ako Indamedia, so silnou pozíciou na trhu a úspešnými značkami, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v maďarskom mediálnom prostredí,“ uviedol výkonný riaditeľ Indamedia Gábor Ziegler, ktorý vlastní druhú polovicu Indamedia.

Vaszily, ktorý je podľa agentúry Reuters predsedom predstavenstva a šéfom provládnej súkromnej televíznej stanice TV2, sa nedávno pripojil k jednej z digitálnych platforiem, ktoré premiér Viktor Orbán vytvoril začiatkom tohto roka, keď zintenzívnil svoju politickú kampaň.

Silný súper

Predseda maďarskej vlády bude v aprílových voľbách čeliť dosiaľ zrejme najsilnejšiemu súperovi, opozičnej strane TISZA Pétera Magyara, ktorá vedie vo väčšine prieskumov verejnej mienky. Magyar už dohodu mediálnych spoločností kritizoval, podľa neho ide o pokus Orbána upevniť svoju kontrolu nad maďarskými médiami.

Foto: SITA/AP

AFP píše, že odkedy sa Orbán vrátil k moci v roku 2010, mnohé nezávislé médiá v Maďarsku buď ukončili svoju činnosť, alebo ich kúpili jeho obchodní spojenci. Medzitým verejnoprávne médiá boli donútené dodržiavať oficiálny postoj vlády. Európska únia a organizácie na podporu demokracie dlhodobo obviňujú Orbánovu vládu z obmedzovania slobody tlače, čo však Orbán popiera.

Bulvárny denník Blikk, ktorý získala Indamedia spolu so ženským časopisom, portálom o zdraví a ďalšími publikáciami, patrí medzi päť najnavštevovanejších spravodajských webov v Maďarsku. Mesačne ho navštívia približne tri milióny čitateľov.

Indamedia už pred novou akvizíciou vlastnila 18 internetových médií a platforiem vrátane serveru Index.hu, ktorý má z hľadiska počtu čitateľov podobný dosah ako Blikk. Agentúra AFP pripomenula, že Index sa dostal na titulky medzinárodných novín v roku 2020, keď tamojší novinári masovo podali výpoveď pre údajné politické zasahovanie. Stalo sa tak niekoľko mesiacov po tom, čo vplyvný provládny podnikateľ získal 50-percentný podiel v Indamedia.

Index podľa francúzskej agentúry v uplynulých rokoch uverejnil niekoľko negatívnych článkov o významných predstaviteľoch opozície vrátane Magyara. Tieto články vychádzali z anonymných zdrojov alebo pochybných dokumentov a neskôr ich obsah vládni politici využívali v kampaniach proti oponentom, píše AFP.

