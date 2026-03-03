Zverejnili najlepšie slovenské pivá a mnohí ich nikdy nepili. V krčme si ich bežne nedáte, až na jedno

Ak patríte medzi „pivkárov“, tak ste sa už možno dostali do vášnivej diskusie o tom, ktorý zlatý mok je najlepší. Dobrej povesti sa nepochybne tešia české pivá, no ak by ste si mali vybrať to najlepšie slovenské, ktoré by to bolo?
Gastroencyklopédia Taste Atlas nedávno aktualizovala svoj rebríček Top 5 slovenských pív. A jedno je isté – mnohých prekvapí. Je zostavený na základe hodnotení používateľov a dominujú v ňom skôr netradičné značky, než bežné pivá, ktoré nájdeme v obchode. No predsa sa medzi nimi objavilo jedno, ktoré mnohí Slováci poznajú z našich tradičných podnikov.
Tretie miesto patrí pivu pochádzajúcemu zo žilinského pivovaru Beervana, ktoré obstálo na 4,3 hviezdičky z 5. Druhé miesto smeruje do Žiliny, do remeselného pivovaru Hellstork a vyslúžilo si identické hodnotenie. A absolútnym kráľom slovenských pív podľa tohto rebríčka je výrobca piva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Arch Caffe, s vynikajúcim hodnotením 4,5 z 5.
Vo všetkých spomínaných troch prípadoch ide skôr o špecifické pivné druhy než o bežné pivo, ktoré nájdeme v obchode alebo nám pristane na stole na terase v bežnom podniku počas horúcich letných večerov. No v rebríčku sa jedna taká značka predsa nachádza.
Jedno určite poznáte
Piate miesto obsadil Banskobystrický pivovar a jeho svetlý ležiak Urpiner 12 % Premium. Kým mnohí Stredoslováci asi nebudú namietať, sme si istí, že napríklad východniari by mohli nesúhlasiť.
Dať si pivo raz za čas nemusí nutne znamenať problém, no so závislosťou od alkoholu bojujú mnohí Slováci. Nenapomáha tomu ani fakt, že ľudia, ktorí sa vyhýbajú alkoholu, sú niekedy v partii terčom posmeškov. Nepiť alkohol je však to najlepšie, čo môžeme pre naše telo urobiť. O závislosti sme sa rozprávali s odborníčkou Mgr. Barborou Povýšilovou, ktorá nám v rozhovore okrem iného prezradila, čo je to prešmyk závislosti a ako vzniká.
Nahlásiť chybu v článku