Zverejnili najlepšie slovenské pivá a mnohí ich nikdy nepili. V krčme si ich bežne nedáte, až na jedno

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Hodnotitelia majú špecifický vkus.

Ak patríte medzi „pivkárov“, tak ste sa už možno dostali do vášnivej diskusie o tom, ktorý zlatý mok je najlepší. Dobrej povesti sa nepochybne tešia české pivá, no ak by ste si mali vybrať to najlepšie slovenské, ktoré by to bolo? 

Gastroencyklopédia Taste Atlas nedávno aktualizovala svoj rebríček Top 5 slovenských pív. A jedno je isté – mnohých prekvapí. Je zostavený na základe hodnotení používateľov a dominujú v ňom skôr netradičné značky, než bežné pivá, ktoré nájdeme v obchode. No predsa sa medzi nimi objavilo jedno, ktoré mnohí Slováci poznajú z našich tradičných podnikov.

Tretie miesto patrí pivu pochádzajúcemu zo žilinského pivovaru Beervana, ktoré obstálo na 4,3 hviezdičky z 5. Druhé miesto smeruje do Žiliny, do remeselného pivovaru Hellstork a vyslúžilo si identické hodnotenie. A absolútnym kráľom slovenských pív podľa tohto rebríčka je výrobca piva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Arch Caffe, s vynikajúcim hodnotením 4,5 z 5.

Vo všetkých spomínaných troch prípadoch ide skôr o špecifické pivné druhy než o bežné pivo, ktoré nájdeme v obchode alebo nám pristane na stole na terase v bežnom podniku počas horúcich letných večerov. No v rebríčku sa jedna taká značka predsa nachádza.

Ilustračná foto: Profimedia

Jedno určite poznáte

Piate miesto obsadil Banskobystrický pivovar a jeho svetlý ležiak Urpiner 12 % Premium. Kým mnohí Stredoslováci asi nebudú namietať, sme si istí, že napríklad východniari by mohli nesúhlasiť. 

Dať si pivo raz za čas nemusí nutne znamenať problém, no so závislosťou od alkoholu bojujú mnohí Slováci. Nenapomáha tomu ani fakt, že ľudia, ktorí sa vyhýbajú alkoholu, sú niekedy v partii terčom posmeškov. Nepiť alkohol je však to najlepšie, čo môžeme pre naše telo urobiť. O závislosti sme sa rozprávali s odborníčkou Mgr. Barborou Povýšilovou, ktorá nám v rozhovore okrem iného prezradila, čo je to prešmyk závislosti a ako vzniká.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac