Zvažuje veľký krok v živote. Jasmina Alagič vyslovila možnosť odchodu do zahraničia, čaká ju zásadná zmena?

Známa moderátorka šou Vezmeš si ma? sa považuje za šťastnú bytosť. Má zdravú a milujúcu rodinu, okolo seba priateľov a prácu, ktorá ju baví a napĺňa. Čo viac si môže priať? Zdá sa, že sa jej a Rytmusovi darí aj finančne, napokon majú celkom slušný majetok, ktorému sa tešia ich peňaženky.
Očividne sú zástancami investícií do nehnuteľností, čo sa im potom môže niekoľkonásobne vrátiť. Luxusný apartmán v Dubaji, nehnuteľnosť v centre Bratislavy a rodinný dom v Malinove. Ak si myslíte, že je to všetko, ste na omyle. Podľa portálu Koktejl údajne Jasmina Alagič pracuje na stavbe chalupy, aj keď zatiaľ neprezradila lokalitu. Dokonca ani samotný raper nevie podrobnosti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nad čím premýšľa?
Mamička Sanela sa zvykne často prihovárať svojím fanúšičkám a zdôveruje sa im s rôznymi témami zo svojho života. Pred pár dňami vyšla s pravdou von s niečím, čo zrejme už nedokázala v sebe udržať. Jej skalní priaznivci už vedia, že chodieva do Viedne. Spravila tak aj tentokrát, no zároveň sa priznala s jednou vecou.
„Prišli sme práve do Viedne. Konečne prišla moja sestra s mojím synovcom z Ameriky po skoro troch mesiacoch. Viete, čo si už čoraz intenzívnejšie hovorím? Moja rodina je vo Viedni, žijú tu. Môj otec tu žije, moja sestra je Rakúšanka… Moja mama tu pracuje, takže cez týždeň je tu a domov chodí iba na víkendy,“ začala Jasmina s rozprávaním vo svojom príbehu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako ďalej doplnila, je to tak už dlhé roky a už počas svojho detstva trávila veľa času vo Viedni. Vyzerá to tak, že jej hlavné mesto Rakúska prirástlo k srdcu. Dokonca až do takej miery, že spomenula možnosť presťahovania sa. „Vravím si, či nie je čas prenajať si tu byt, trošku sa sem presťahovať,“ priznala Jasmina, ktorá zjavne zvažuje ďalší domov.
Nie je sa čomu čudovať, keďže ide o krásne mesto, kam sa sťahuje alebo minimálne tam pracuje mnoho Slovákov. Ak sa k tomu pridá rodina, ktorá tam žije, je otázkou času, kedy sa človek taktiež rozhodne zdvihnúť kotvy a odíde tam natrvalo. Ako v prípade Jasminy.
Nahlásiť chybu v článku