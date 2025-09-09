Dunaj sa vraj mení na telenovelu. Podľa divákov mali tvorcovia vynechať jednu scénu, Klára im poriadne lezie na nervy

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
V seriáli je už príliš veľa rôznych zápletiek.

Jedenásta séria rodinnej dobovej ságy je v plnom prúde a diváci si medzi sebou na sociálnych sieťach vymieňajú dojmy z prvých dlhoočakávaných epizód a reagujú na jednotlivé postavy i scény. Ich nadšenie je očividné, no sem-tam sa objaví aj kritika a nesúhlas s tým, čo si pre nich tvorcovia úspešného seriálu pripravili. 

Podľa posledných scén v desiatej sérii Dunaja, k vašim službám bolo jasné, že v tej ďalšej nebude núdza o vypäté situácie, ktoré pohnú s emóciami divákov. Jednou z nich bol zásah Lukáša Kudličku, ktorého stvárňuje Adam Bardy, počas kľúčovej akcie, ktorá mala zniesť Waltera Klausa z tohto sveta.

Tým vlastne pomohol Kláre Kučerovej, do ktorej sa zahľadel. Túžila po pomste, keďže vďaka Walterovi prišla o svojho milovaného manžela, a výsledkom bol výstrel. Guľka zasiahla Waltera, ktorý sa zrútil na zem a ležal v kaluži krvi. Rýchlo sa však ukázalo, že snaha o pomstu nevyšla a neskomplikovala sa len táto situácia, ale tiež nový vzťah, ktorý ledva v desiatej sérii započal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Tuma (@filip_tumaa)

Ďalšia komplikácia v deji

Hoci Klára prišla o svoju lásku, vyzeralo to tak, že našla novú a bola pripravená pohnúť sa vpred. Klára a Lukáš sa zblížili a nechýbal ani bozk, takže nie div, že diváci čakali, ako sa bude ich vzťah vyvíjať ďalej. Po jednej scéne sa však ich dohady rozplynuli, keďže sa zdá, že tieto postavy už nič nespája. Všetko pre jedno „nie“.

Potom, ako Markíza zverejnila krátku ukážku z jednej scény, sa ozvali ľudia, podľa ktorých to už tvorcovia preháňajú. Ústrednými postavami sú spomínaní Klára a Lukáš. „Ráno som ťa nestihla v penzióne, tak sa porozprávajme aspoň teraz,“ povedala ustarostená Klára. „Čo potrebuješ prebrať?“ spýtal sa jej Lukáš s chladným výrazom v tvári. „Dokedy chceš trucovať a vyhýbať sa mi?“ odvetila. „Ja sa ti nevyhýbam, nemám na to dôvod. Pretože nás dvoch už nespája nič,“ poznamenal Lukáš. Zdá sa tak, že odmietnutie jeho žiadosti o ruku bolo pre neho finálnym krokom a už sa viac o Kláru, či záchranu ich vzťahu snažiť nebude.

Mnohých Klára vytáča

