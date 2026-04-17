Zuzana Vačková šokovala priznaním o havárii s otcom: Po tom, ako zrazili cyklistu, nastala panika

Život niekedy prinesie situácie, na ktoré sa jednoducho nedá pripraviť. Stačí jediný moment, sekunda nepozornosti – a všetko sa zmení. Presne taký okamih si dodnes nesie v sebe aj Zuzana Vačková, ktorá sa rozhodla prehovoriť o udalosti, na ktorú sa nezabúda.
Herečka je známa svojou energiou, humorom, nadhľadom a chuťou do života, o čom mnohých presvedčila svojím prístupom k neľahkej životnej situácii, keď zistila jedno – aké vie byť ľudské zdravie veľmi krehké. Prekonala onkologické ochorenie a dnes si užíva život ešte viac než predtým. Zdá sa, že herečka zvláda kritické okamihy s chladnou hlavou, o čom svedčí jeden zážitok, ako píše Nový čas odvolávajúc sa na podcast To nerieš, moja.
Paniku vystriedal pokoj a rozvaha
Aj v tomto prípade išlo o život. Na druhej strane, podobné chvíle odhalia, ako človek reaguje pod tlakom – či podľahne panike, alebo dokáže konať s rozvahou. A hoci sa navonok môže zdať, že ide len o jednu udalosť z minulosti, v skutočnosti ide o skúsenosť, ktorá človeka formuje na celý život.
Spomienka na nečakanú haváriu, ktorú prežila spolu so svojím otcom, v nej zanechala hlbokú stopu – nielen ako šokujúci zážitok, ale aj ako moment, ktorý preveril jej schopnosť zachovať pokoj v krízovej situácii. “Keď sme mali haváriu s mojím otcom, ktorý bol za volantom, vbehol nám do cesty cyklista. Keď sme zistili, že vlastne sme ho zrazili alebo teda, že sme ho zhodili a my sme skončili v poli, tak v aute nastala panika,“ vyšla s pravdou von.
Charizmatická blondínka si však zachovala duchaprítomnosť a upokojila svojich členov rodiny. “Ja som povedala, dobre, ticho, maminka, ty sedíš, ocko ty robíš toto, babička ty nevystupuj, a išla som to celé riešiť,” pokračovala Zuzana Vačková, ktorá si vie zjavne poradiť aj vo vážnejších životných situáciách.
V ťažkých chvíľach sa ukáže, čo je v človeku
Strach a bezmocnosť boli určite na mieste, no herečka ukázala taktiež silu, ktorú v sebe v takých chvíľach dokázala nájsť. Jej slová tak nie sú len spomienkou na nehodu, ale aj silným odkazom o tom, čo všetko v sebe dokážeme objaviť, keď ide naozaj do tuhého. Adrenalín dokáže s človekom robiť divy a obzvlášť, ak chce ochrániť svojich najbližších.
