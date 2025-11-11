Zuzana Smatanová prehovorila o náročnejšom období. Choroba ju prinútila spomaliť, no vďaka nej si uvedomila jednu vec

Niekedy si život sám povie, že je čas stlačiť pauzu. Jeseň so svojou melanchóliou a sychravým počasím často prinúti človeka zastaviť sa, načúvať vlastnému telu a znovu objaviť hodnotu pokoja.
Slovenská speváčka Zuzana Smatanová sa podelila na Instagrame so svojimi fanúšikmi o úprimné zamyslenie, v ktorom priznala, že posledné dni ju prinútili spomaliť. Po chorobe sa rozhodla dopriať si oddych, venovať čas sebe aj svojmu psíkovi Guruovi, ktorý oslávil šieste narodeniny. V príspevku nechýbalo ani trochu humoru, úprimnosti a typického jesenného uvažovania o tom, prečo toto obdobie nie každý miluje.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Keď telo povie dosť
„Život sa mi za ostatné dni spomalil,“ napísala Zuzana Smatanová v úvode svojho príspevku na Instagrame. „Ono si to často telo vypýta samé, keď sa v kolotoči jesenných aktivít oslabí imunita, príde viróza, a tak chcem-nechcem, vlastne chcem, všetko ide bokom.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Speváčku z pracovného tempa vytrhla viróza, ktorá ju prinútila odložiť všetky povinnosti. „Tak som si pár dní liečila „zafufňané“ dutiny, kašľala som na všetko a keď to už malo takmer konca aj kraja, zase sme vám hrali,“ napísala. Aj keď choroba nebola príjemná, vnímala ju ako dôležitý signál, že treba spomaliť.
Nahlásiť chybu v článku