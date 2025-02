Zuzana Šebová priznala, na čo nemá odvahu. Prezradila slabú stránku, pre ktorú by to nedotiahla do konca

Zo všetkých strán rezonuje meno Dominiky Cibulkovej, ktorej sa podarilo zhodiť neuveriteľných 23 kíl. Zatiaľ čo niektoré ženy ju považujú za motiváciu a bojujú s nadbytočnými kilami, iné sa na ňu len zbožne pozerajú. Do druhej skupiny patrí aj herečka, ktorá otvorene priznala, že by si netrúfla na to, čo Dominika. Zároveň odhalila svoju slabú stránku, pre ktorú by to nikdy nedokázala.

Jedna z najobľúbenejších slovenských herečiek Zuzana Kubovčíková Šebová obdivuje Dominiku Cibulkovú. Tak ako mnohým iným, aj jej padla sánka pri pohľade na zmenenú bývalú tenistku, ktorá ohuruje svojím úspechom na poli chudnutia. Prešla veľkou premenou, čo je aj navonok vidieť. Ak by sa mala cestou za novým „ja“ vydať herečka, neskončilo by to dobre, ako uviedli Topky.

Nedokázala by to

Ako uviedla Zuzana, má totiž vlastnosť, ktorá ju predurčuje k neúspechu. Aj preto predpokladá, že by toho nebola schopná. „Ja by som odvahu aj nabrala, ale mne by sa to asi nepodarilo,“ priznala herečka, u ktorej by zohrala úlohu jedna vec, ktorá by jej znemožnila dotiahnuť boj s kilami do úspešného konca. „Ja nemám ani takú pevnú vôľu, ani sa neviem zaťať, nemám v sebe športového ducha ako Dominika. Kiežby sa mi to podarilo,“ povzdychla si známa herečka a mamička dvoch detí, ktoré vychováva s hercom Michalom Kubovčíkom.

Každá žena chce vyzerať dobre. To isté sa týka aj Zuzany, no nepreháňa to. Výzor nestavia na piedestál, aj keď sa snaží o seba starať. Napokon nedávno sa herečka zúčastnila Let´s Dance turné, ktoré bolo v znamení odvážnych šiat zvýrazňujúcich postavu. Nič nenechala na náhodu, a preto si dávala pozor na to, čo dá do úst. „Snažím sa zdravo stravovať, snažím sa hýbať, snažím sa o seba starať, ale nemyslím si, že by som mala na úplnom piedestáli svoj zovňajšok,“ prezradila Zuzana.

