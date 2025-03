Zuzana Plačková to povedala na rovinu: Jej odpoveď, týkajúca sa materstva, vás dostane a otvorí oči mnohým párom

Mať bábätko alebo ešte počkať? To je dilema, ktorou sa zaoberá v určitom veku každá žena. Pravdou je, že skôr či neskôr začnú tikať biologické hodiny každej z nich. Napriek tomu sa vždy vynorí nejaké ale… Hoci ženy zvyknú priveľa prepočítavať a kalkulujú, väčšinou to aj tak nevyjde podľa ideálnych predstáv. Kontroverzná influencerka a mamička Dionka má na to svoj názor, ktorý zrejme mnohé páry donúti viac sa nad tým zamyslieť.

Neustále odkladanie povinností, vytúženého projektu alebo dokonca materstva nie je práve tým najlepším riešením. Zrejme nikdy nebudú ženy dostatočne pripravené na to, aby zaujali tú najkrajšiu úlohu v živote a stali sa mamami. Zakaždým bude niečo, čo bude vyzerať ako prekážka alebo sa nájde výhovorka, prečo ešte počkať. Nikdy nič nebude ideálne, jednoducho netreba rozmýšľať a ísť do toho. Aj to naznačila bývalá účastníčka reality šou Hotel Paradise Zuzana Plačková v pripravovanej epizóde podcastu HONEYTALK s Veronikou Biasiol.

V spomínanom rozhovore influencerka prehovorila o niektorých témach, ku ktorým sa takto verejne ešte nevyjadrila. Okrem iného odkázala hejterom, že si luxus a peniaze bude užívať bez ohľadu na to, čo povedia. Zarobené peniaze preto bude míňať na to, čo chce, a taktiež sa tým bude chváliť. Otvorila však aj citlivú oblasť v živote, ktorá sa týka materstva a prehovorila tým do duše mnohým párom.

Treba to prijať

Pre influencerku bol príchod synčeka Dionka dar z nebies. Dnes si s ním užíva každú jednu chvíľu a ďakuje, že sa mohla stať mamou, čo je vidieť aj na fotografiách a príspevkoch, ktoré zverejňuje na sociálnych sieťach. Mnohé ženy však riešia, či sú pripravené stať sa mamou. Ich váhanie zrejme prelomí Zuzana, ktorá má na to stručnú a jasnú odpoveď. Sama si nemôže vynachváliť materstvo a starostlivosť o vytúženého synčeka, a tak povzbudzuje aj ostatné páry, aby príliš dlho neváhali.

Podľa jej slov jednoducho treba ísť do toho. Nikdy totiž nebude vhodná chvíľa na materstvo. „Ten správny čas nebude nikdy. Raz si povieš, že teraz nemôžem, lebo mám veľa roboty, teraz zase nemôžem, lebo vyzerám dobre a schudla som, teraz nemôžem, lebo niečo. Nie, jednoducho stále bude niečo, treba ísť do toho a treba to prijať,“ uviedla Zuzana Plačková.

Mnohé ženy si myslia, že s príchodom malého uzlíčka radosti budú musieť dať bokom určité aktivity, ktorým sa venovali. Influencerka však uviedla, že to tak nie je najmä vtedy, ak sa na vás tie rozkošné očká pozerajú z malej postieľky. „Najkrajšie na tom je to, že popri dieťatku vieš pracovať, vieš robiť veci, vieš všetko. Ono to nie je príťaž, ešte obzvlášť, keď je to dieťa malinké. Jednoducho ho zoberieš pod pazuchu a ideš. To je bomba,“ povedala influencerka, pričom sa jej oči leskli od dojatia a šťastia.