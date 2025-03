Zuzana Plačková to povedala na plné ústa: Od kritikov si nebude pýtať povolenie, takýto má názor na luxus a peniaze

Zuzana Plačková je známa influencerka, podnikateľka a manželka Reného Strausza, známeho pod menom René Rendy, s ktorým vychováva syna Diona. Na sociálnych sieťach často ukazuje svoj luxusný život a teraz sa rozhodla verejne prehovoriť k svojim kritikom.

O svojom postoji k luxusu a kritike zo strany verejnosti prehovorila Zuzana Plačková v pripravovanej epizóde HONEYTALK podcastu s Veronikou Biasiol. Celý rozhovor zatiaľ nevyšiel, no ukážky z neho sa už objavili na sociálnych sieťach. V podcaste okrem iného vysvetlila, prečo sa nebojí ukazovať svoje bohatstvo a drahé veci, ktoré si podľa vlastných slov poctivo zarobila. Podcast nájdete na YouTube profile HONEYTALK podcast a teaser na spomínaný rozhovor si môžete pozrieť napríklad na Instagrame honeytalk_podcast.

„Nenakradla som si to“

Plačková v podcaste odkázala hejterom jasne a bez okolkov: „Ja si žijem, ja si ukazujem. A prečo by som sa nemohla ukazovať? To sú reálne peniaze, ktoré som si ja zarobila. Čo teraz, že si kúpim drahé auto? Veď som tie peniaze nenakradla! Prečo by som sa nemohla ukazovať? Prečo by som si nemohla kupovať drahé veci? Ja sa môžem ukazovať. Aj sa budem ukazovať.“

