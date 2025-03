Niečo také by od Adely Vinczeovej nikto nečakal. Nechala sa vylepšiť, aký zákrok podstúpila?

Svetu skrášľovania podľahne každá žena. Nie div, keď výsledky mnohých procedúr a zákrokov sú také úžasné, že pri pohľade do zrkadla doslova onemie. Navyše, krása nežnému pohlaviu nie je vôbec cudzia a dáva si na nej záležať, rovnako ako aj obľúbená moderátorka. Tá sa rozhodla, že sa popri práci a starostlivosti o adoptívneho syna zverí do rúk odborníkom, ktorí ju skrášlia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Adela Vinczeová sa nezabúda starať o svoj zovňajšok, aj keď ju vo veľkom zamestnáva práca v rádiu, rôzne projekty a iné akcie, ktoré moderuje a vydýchnuť jej nedá ani 2-ročný synček Maxík, ktorý rastie ako z vody. Je to poriadne šidlo, s ktorým zažíva množstvo zábavných momentov, na ktoré ešte dlho spomína. Očividne jej padlo vhod si trochu oddýchnuť a zároveň sa skrášliť pod dohľadom profesionálov v estetickom centre, kde podstúpila jeden zákrok. Hoci nejde o veľkú procedúru, málokto by to od nej čakal.

Zamerané na obočie

Adela je známa svojou prostorekosťou a tým, že sa nebojí prehovoriť o akejkoľvek téme. Otvorená bola i čo sa týka vylepšenia, ktoré podstúpila, keďže sa oň neváhala podeliť so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. Využila príbehy na Instagrame, kde zverejnila fotografie, ktoré zachytávajú jej krásne nalíčenú tvár, pričom na jednom snímku je priblížený detail jej očí a obočia. Zákrok, na ktorý sa podujala, súvisí s obočím.

Moderátorka sa zúčastnila 19. ročníka súťaže EY Podnikateľ roka a pri tejto príležitosti sa zverila do rúk vizážistky, ktorá ju nalíčila a dala si tiež spraviť elegantný účes. Fanúšikom sa pochválila výsledkom, pričom priznala jednu vec. „Veľký krok pre môj život bez obočia – dala som si ho včera „spermanentniť“. Krásny tvar – prevedenie púdrové, lebo na mojej pleti by sa čiarky časom rozpili. Po procese „zahojenia“ bude svetlejšie,“ napísala Adela k jednej fotografii a prezradila tak, že podľahla čaru permanentného mejkapu.

Ako spomenula, vzhľad obočia sa bude meniť a konečný výsledok bude vyzerať inak. Moderátorka sľúbila, že o tom nezabudne informovať svojich fanúšikov. „Budeme proces blednutia a „usádzania“ týmito očami sledovať. Aj potom prinesiem vizuálnu správu. Už sa na to teším,“ uviedla Adela k fotografii, kde sú zblízka vidieť jej oči.

Výhody zákroku