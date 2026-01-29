Zrazili sa tri osobné autá a autobus: Cesta je neprejazdná, vodiči musia použiť obchádzku

Trenčianska polícia na sociálnej sieti informuje, že cesta medzi I/9 medzi Svinnou a Trenčianskym Jastrabím je neprejazdná v oboch smeroch. Dôvodom je dopravná nehoda.
Podľa informácií TV Novín sa zrazili tri osobné autá a autobus. Zranenia utrpel jeden človek. Cesta je neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzka je možná cez obce Trenčianske Jastrabie a Svinná. Polícia šoférov vyzvala, aby rešpektovali pokyny.
