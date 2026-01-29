Polícia obvinila muža z krivej výpovede proti čurillovcom: Prezídium Policajného zboru uviedlo, že sa nemôže vyjadriť

Polícia obvinila Petra P. z krivej výpovede. Súvisí to so svedeckou výpoveďou proti dvom policajtom známym ako „čurillovci“ – Branislavovi Dunčkovi a Róbertovi Magulovi. Pre TASR to potvrdil ich advokát Peter Kubina. Prezídium Policajného zboru uviedlo, že ku konkrétnym osobám sa nemôže vyjadrovať. Na obvinenie Petra P. upozornil portál Aktuality.sk.
Ako Kubina doplnil, jeho klienti v prípade vystupujú ako poškodení, pretože ich na základe výpovede Petra P. polícia zadržala. Rozhodnutie už podľa neho dostali.
„Policajný zbor nemôže poskytnúť informácie o konkrétnych osobách. Dôvodom je zákonná ochrana súkromia, zásada prezumpcie neviny a nariadenia GDPR. Policajný zbor môže verejne informovať iba o svojej činnosti a všeobecných postupoch,“ uviedlo prezídium. Dunčka a Magulu obvinili v decembri 2024 z marenia spravodlivosti. Obvinenia im neskôr zrušili.
