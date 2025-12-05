Zomrel Frank Gehry, mal 96 rokov. Jeden z najoriginálnejších architektov bol spoluautorom Tancujúceho domu

Foto: 準建築人手札網站 Forgemind ArchiMedia at Flickr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Lucia Mužlová
TASR
Zomrelo veľké meno architektúry.

Frank O. Gehry, jeden z najvýznamnejších a najoriginálnejších architektov v dejinách americkej architektúry, zomrel vo veku 96 rokov vo svojom dome v Santa Monice v Kalifornii.

Gehry bol okrem iného spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu. Informáciu o jeho úmrtí potvrdila šéfka jeho kancelárie, píše TASR podľa správy denníka The New York Times.

Najznámejšie dielo stojí v Španielsku

Laureát prestížnej Pritzkerovej ceny za architektúru z roku 1989 zomrel po krátkej respiračnej chorobe. Podľa NYT je jeho jedným z najväčších a najznámejších diel Guggenheimovo múzeum v Bilbau. Stavba v meste na severnom pobreží Španielska s titánovým obkladom vzbudila pri otvorení v roku 1997 medzinárodnú senzáciu. Pomohla oživiť mesto a urobila z Gehryho najznámejšieho amerického architekta od čias Franka Lloyda Wrighta.

Medzi ďalšie jeho významné diela patrí Koncertná sála Walta Disneyho v Los Angeles dokončená v roku 2003 či múzeum umenia Fondation Louis Vuitton (2014) v Paríži. Tancujúci dom v lukratívnej pražskej lokalite Rašínovho nábrežia na pravom brehu Vltavy, dokončený v roku 1996, zasa navrhol s Čechom chorvátskeho pôvodu Vladom Miluničom. Jeho nezvyčajný asymetrický tvar bol inšpirovaný slávnou americkou tanečnou dvojicou Ginger a Fred.

Do povedomia architektonického sveta sa však dostal už v roku 1978 dokončením domu v Santa Monice v Kalifornii, ktorý navrhol a v ktorom žil štyri desaťročia.

Narodil sa ako Frank Owen Goldberg 28. februára 1929 v robotníckej štvrti kanadského Toronta. Od roku 1947 však žil v americkom Los Angeles, kam sa prisťahoval s rodinou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mal iba 55 rokov: Zomrel známy moderátor Patrik Hezucký, podľahol následkom krátkej a ťažkej choroby

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažšíViktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac