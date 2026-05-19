USA pozastavili účasť v spoločnej obrannej rade s Kanadou: Trump kritizuje výdavky spojencov

Spojené štáty pozastavujú svoju účasť v spoločnej obrannej rade pre kontinentálnu obranu, ktorá za účasti Kanady vznikla ešte počas druhej svetovej vojny. Pentagón to oznámil v pondelok s tým, že Kanada podľa Washingtonu nedosiahla „dôveryhodný pokrok v plnení svojich obranných záväzkov“, informovala agentúra AP, píše TASR.
Americký prezident Donald Trump už dlho obviňuje Kanadu a ďalších členov NATO z nedostatočných výdavkov na obranu a tvrdí, že Spojené štáty nesú neprimerane veľkú časť bezpečnostného bremena Aliancie. Napätie medzi Washingtonom a Ottawou zároveň pretrváva aj pre clá, vypršanie platnosti severoamerickej obchodnej dohody a spory medzi Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym.
Pentagón hovorí o rozdiele medzi rétorikou a realitou
Námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby v sérii príspevkov na sociálnej sieti X uviedol, že „už nemožno ignorovať rozdiel medzi rétorikou a realitou“. „Skutočné mocnosti musia svoju rétoriku podporiť spoločnou zodpovednosťou za obranu a bezpečnosť,“ napísal Colby.
Dodal, že Spojené štáty prehodnotia, ako Stála spoločná rada pre obranu, ktorú tvoria vojenskí aj civilní predstavitelia oboch krajín, „prispieva k spoločnej obrane Severnej Ameriky“. Kanada a ďalšie členské štáty NATO po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 výrazne zvýšili investície do obrany. Vlani sa zároveň zaviazali zvýšiť obranné výdavky do roku 2035 na päť percent HDP.
Kanada sa k oznámeniu zatiaľ nevyjadrila
Carney minulý rok vyhlásil, že Kanada splní dovtedajší cieľ NATO na úrovni dvoch percent HDP ešte v tomto roku. Kancelária kanadského premiéra sa k oznámeniu Pentagónu bezprostredne nevyjadrila. AP pripomína, že toto rozhodnutie Washingtonu odráža zhoršovanie vzťahov USA s tradičnými západnými spojencami počas Trumpovho druhého funkčného obdobia.
Pentagón minulý týždeň rozhodol aj o znížení počtu amerických vojakov v Európe zrušením plánovaných rotácií v Poľsku a Nemecku. Predchádzala tomu Trumpova kritika na adresu spojencov v aliancii NATO za ich nedostatočnú podporu americko-izraelskej vojne proti Iránu.
Spoločná rada vznikla počas druhej svetovej vojny
Republikánsky kongresman Don Bacon krok Pentagónu kritizoval a vyzval na zachovanie blízkeho spojenectva s Kanadou. Spoločná obranná rada USA a Kanady vznikla v roku 1940 na základe dohody medzi prezidentom Franklinom D. Rooseveltom a kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom.
Dohoda, známa aj ako Ogdensburská dohoda, vytvorila základ kontinentálnej obrany počas druhej svetovej vojny a aj neskôr počas studenej vojny. Rada sa podieľala aj na zavedení systému protivzdušnej obrany NORAD a budovaní radarových systémov v Severnej Amerike.
