Známa robotka Sophia opäť šokovala svet svojou inteligenciou: Jej autoportrét bol vydražený za astronomickú sumu

Téza, že ľudí raz vo všetkých sférach života nahradia roboty, sa opäť raz potvrdzuje. Najnovšie je svet fascinovaný umelou inteligenciou vďaka dražbe obrazu, ktorý namaľovala známa robotka Sophia. Jej autoportrét sa predal za skutočne veľkú sumu peňazí.

Robotka s menom Sophia je známa nielen technologickej verejnosti. Predstavená bola spoločnosťou Hanson Robotics ešte v roku 2016, kedy ju slávnostne aktivovali. Odvtedy už stihla ľudstvo ohúriť hneď niekoľkokrát, najnovšie sa k tomu pridala dražba obrazu, ktorý sama namaľovala. Jej autoportrét vydražili za sumu 688 888 dolárov, píše web IFL Science.

Kupcom sa stal zberateľ umenia známy pod záhadným menom 888. Ten zaplatil vysokú čiastku za digitálnu i fyzickú kópiu diela. Obraz Sophia namaľovala na základe jej série portrétov namaľovaných talianskou umelkyňou Andreou Bonaceto. Pomocou neurónových sietí, ktorými sa Sophia učí a spracúva informácie, dokázala robotka vytvoriť svoj jedinečný digitálny autoportrét, ktorý sa okamžite stal dielom, ktoré chceli vlastniť desiatky zberateľov umenia.

Výsledný autoportrét bol nazvaný Sophia Instantiation a ide o digitálny súbor pozostávajúci z 12-sekundového videa zobrazujúceho Bonacetovej maľby slávnej robotky, ktoré sa následne pretransformujú do Sophiinej digitálnej maľby.

So excited to meet my final collector! 💖🤖 AUCTION UPDATE: @reuters is going to live stream the last 1hr of 1/1 of "Sophia Instantiation" in action. Don't miss this historic moment! https://t.co/a1yJ8UKQlI@hansonrobotics @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla pic.twitter.com/01STXbQ3VV

— Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) March 24, 2021