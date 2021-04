Braňo Jobus: Vo svojich rozprávkach premieňa zlé na užitočné. Ukazuje deťom, že aj im sa môže splniť to, po čom túžia

Braňo Jobus je hudobník známy z viacerých zoskupení a autor úspešných kníh, z ktorých predal desaťtisíce výtlačkov. Aj keď spadajú do kategórie pre deti, nájde si v nich dôležité myšlienky aj dospelý čitateľ. Priblížil nám, čo majú spoločné on a jeho rozprávkové postavy a porozprával aj o tom, ako pracuje na ozvučovaní svojich rozprávok a kde ich môžeme nájsť v takejto atraktívnej podobe.

Hudbe sa venuje od svojich dvanástich rokov, kedy začal hrať v prvej kapele. Dnes je aktívny v troch hudobných skupinách a zároveň organizuje hudobný festival Vrbovské vetry. K umeniu má po celý život blízko, nie však iba hudobnému, ale aj literárnemu. Braňo Jobus knižne debutoval až v roku 2006 dielom Láskavé rozprávky. A práve obdobie, ktoré tomu predchádzalo, znamenalo pre Braňa Jobusa dôležité zmeny.

Napísaním knihy si splnil celoživotný sen

“Rok predtým, ako mi vyšli Láskavé rozprávky som začal abstinovať a konečne som nabral odvahu na to, aby som si začal plniť svoje sny. Napísať rozprávkovú knihu bol môj celoživotný sen,” hovorí Braňo Jobus o svojich začiatkoch s písaním rozprávkových kníh. “Urobiť trojminútovú pieseň je vyliatie srdca. Ale do tej pesničky nedám všetko to, čo sa zmestí do knihy.”

Spája svoje rozprávky s hudbou

Rozprávky aj hudba sú neoddeliteľnou súčasťou života Braňa Jobusa. A obom sa aktívne venuje už niekoľko rokov. Ročne absolvuje desiatky až stovky koncertov alebo knižných besied, ktoré tiež nie sú iba o knihách. Na každej z nich sa snaží ku svojim rozprávkam zakomponovať aj hudbu, tá je totiž pre mladých čitateľov rovnako zaujímavá. A práve kombinácia hudby a rozprávok je to, čo Braňa Jobusa napĺňa. “Konečne robím to, po čom som celý život túžil,” hovorí.

Na svojich koncertoch a besedách svoje dve umelecké vášne spája dohromady a prináša tak deťom ešte väčší zážitok. Čo by ste povedali na možnosť získať podobný pocit aj z čítania jeho kníh priamo u vás doma? Vďaka aplikácii Readmio môžete čítanie rozprávok Braňa Jobusa posunúť na novú úroveň a vytvoriť tým najmenším nový pôžitok, ktorý si zamilujú.

Aplikácia, ktorá zvukmi oživí rozprávky

Aplikácia Readmio dokáže oživiť rozprávky pomocou zvukov, ktoré reagujú na váš hlas pri čítaní. Braňo Jobus začal svoje príbehy ozvučovať sám a prvé časti jeho novej rozprávky o Chrontulienke už nájdeme v tejto podobe na Readmio.

Ako nám prezradil, pre neho je tento výmysel životnou topkou, pretože spája knihy a hudbu. “Keď odovzdávam knihu môjmu vydavateľovi, tak odovzdávam iba text. Keď nahrávam CD, nahrávam hudbu doma v štúdiu. Čiže ono sa to tak trošku rozdeľuje.” A práve aplikácia Readmio dokáže tieto dve umelecké formy spojiť. “Vďaka tejto aplikácii sa zlialo dokopy niečo prenádherné. Pretože si môžem rozprávku, ktorú som napísal, aj ozvučiť.”

Posúva hranie fantázie ešte ďalej

Aplikácia Readmio dokáže posunúť hranice detskej predstavivosti na novú úroveň. A práve to je jedným z dôvodov, prečo Braňo Jobus začal tvoriť práve rozprávky. “V nich si latku fantázie vystrelím kľudne aj do vesmíru a robím si úplne čo chcem a nikto sa mi v tom nešpára – lebo sú to rozprávky.”

Prostredníctvom zvukov, ktoré si nahráva do vlastných rozprávok, môže zájsť so svojou fantáziou ešte ďalej. A rovnako ju pomáhať budovať aj deťom. V aplikácii Readmio môžeme zatiaľ nájsť dve časti jeho rozprávok o Chrontulienke, postupne ich však bude pribúdať viac. Braňo Jobus v nich mohol naplno spojiť rozprávky s hudbou a so svojou bohatou fantáziou, s ktorou sa vyhral aj pri vytváraní zvukov.

Readmio zvukmi dotvára príbeh a z čítania robí ešte o čosi výnimočnejší zážitok

Zvuková reakcia aplikácie je na prečítané slovo mimoriadne presná. Keď si napríklad v prvej časti rozprávky o Chrontulienke prečítame, že Jalafáš starší začal skákať od radosti asi tak do metrovej výšky, ako keby mal na topánkach namontované pružiny, ozýva sa zvuk pružín. Keď sa zas v rozprávke dozvedáme, že malý Jalafáško začal plakať od hladu, z aplikácie sa ozve plač dieťaťa.

“Že z rozprávky vychádzajú rôzne zvuky považujem za fantastický nápad.” Braňo Jobus dokonca nahral ku svojej rozprávke o Chrontulienke pieseň a vytvoril zvučku. Do svojich príbehov teda môže prostredníctvom Readmio pridávať kopec krásnych vecí, ktoré navyše vytvára sám vo svojom štúdiu. “Na čitateľa, ktorý číta moju rozprávku sa ozve aj môj hlas. Je to pre mňa niečo nové a mimoriadne.”

Ukazuje deťom, že aj im sa môže splniť to, po čom túžia

A tak, ako sa jemu podarilo splniť si svoje životné sny, teda venovať sa hudbe a rozprávkam naplno a úprimne, chce ukázať aj deťom, že sa rovnako môžu plniť aj tie ich. Pretože aj o tom sú rozprávky. “Pýtam sa detí: Čo by ste chceli, aby sa vám splnilo vo vašich životoch? A snažím sa im vysvetliť, že sa dá úplne všetko: Keď niečo vymyslíš, chceš aby sa ti to splnilo, robíš to z lásky a dáš do toho všetko, tak sa ti to splní.”

Toho dôkazom sú aj samotné knihy Braňa Jobusa, ktoré síce sú plné jobusovského humoru, pod povrchom však ukrývajú oveľa viac. Častokrát aj jeho osobné skúsenosti, ktoré iba premenil do rozprávkovej podoby.

“Keď som písal knihu Plajko o tom, ako sa plnia sny, tak som sa opýtal v triede, že čo chcú, aby sa im splnilo. Pani učiteľka mi na to povedala, že chce byť v knižke a nahrať pieseň. Ja som jej to splnil a ona mi potom povedala, že mi to chce vrátiť a tiež si môžem povedať, čokoľvek chcem. A keďže nechodím do školy a nestojím o známky, ktoré rozdávala, tak sme sa dohodli, že mi uprace domček, v ktorom som býval.”

Tepláčiky Muflóna Ancijáša sa ocitli zbernom dvore

“Ona ho tak dokonale upratala, že som vyhadzoval na zberný dvor 19 veľkých čiernych igelitových vriec plných vecí, rôznych nepotrebných. Čiže tak som sa prvýkrát ocitol na zbernom dvore.” Keď si neskôr uvedomil, že v jednom z vriec boli aj jeho zázračné tepláčiky, ktoré môžeme poznať z kníh o Muflónovi Ancijášovi, opäť putoval na zberný dvor.

“Na základe tohto zážitku som si povedal, že napíšem knižku Zberný dvor. Je to úprimné, nie je to z vypočítavosti. Ale je to dôležitá téma a som rád, že som sa do nej pustil.” Príbeh o tepláčikoch mal napokon aj v reálnom živote skutočne rozprávkové pokračovanie. “V roku 2019 sme mali s pani učiteľkou svadbu a pred rokom sa nám narodil syn Jonáš.”

Zlé premieňa na užitočné v rozprávkovej podobe

V každej knihe sa dá nájsť niečo z Braňovho vlastného života. A vždy sa snaží aj to zlé premieňať na užitočné. Jeho rozprávka o Chrontulienke, ktorú nájdeme v aplikácii Readmio, vznikla po narodení jeho syna Jonáša. Znova sa teda aj tu potvrdilo, že niektoré svoje skutočné zážitky premenil v rozprávku.

Síce Jonáš pred niekoľkými dňami oslávil iba jeden rok, tak obsahu rozprávok zatiaľ veľmi nerozumie, na otázku, či mu však bude Braňo čítať aj z aplikácie Readmio, odpovedá, že nie iba jemu, ale všetkým deťom na každej besede, ktorej sa zúčastní.

“Na každom pódiu, v každej škole, aj knižnici popritom mojom spievaní a rozprávaní o mojich knihách určite dám aj ukážku z Readmio. Aby deti videli a počuli na vlastné uši, ako to fantasticky funguje. A na to sa naozaj strašne teším.”

Celá knižnica uložená v jednej aplikácii

A aby mohol svoje rozprávky o Chrontulienke čítať kedykoľvek a kdekoľvek, aj spolu so zvukmi, ktoré si ku nej sám vytvoril a nahral, stačí, ak bude mať pri sebe mobil alebo tablet s aplikáciou Readmio. V tom spočíva jej ďalšia výhoda, pretože už pri cestovaní alebo výletoch nemusíte mať so sebou všetky obľúbené knihy, nájdete ich veľmi jednoducho vo svojom mobile.

Čítanie po tme aj možnosť nahrať si rozprávku

S Readmio už nie je problémom ani čítanie v noci alebo v pološere. Ak však patríte medzi zástancov čítania z papiera, môžete si texty rozprávok jednoducho vytlačiť a iba zapnúť aplikáciu k ich čítaniu. Rozprávky si pomocou Readmio môžete dokonca nahrať a vytvoriť si zvukovú nahrávku, ktorú si vaše deti budú môcť vychutnávať stále dookola.

Ako nám prezrádza Braňo Jobus, vytvoríte si tak v podstate obdobu vlastnej rozhlasovej hry. “Dieťaťu lahodí, že počuje text od blízkej osoby a ten zážitok je navyše umocnený tým, že popritom hlase lezú z toho zariadenia zvuky.” A ak budete chcieť, Readmio sa môže pohrať aj s vašou kreativitou pri čítaní rozprávky. Tento zážitok tak bude baviť nie iba poslucháča, ale aj samotného čitateľa.

V knižnici nechýbajú ľudové rozprávky alebo Ezopove bájky

V knižnici aplikácie Readmio nájdeme toho oveľa viac. Napríklad aj klasické slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, zahraničné, ako napríklad od bratov Grimmovcov či Charlesa Perraulta, ale aj ľudové rozprávky z rôznych kontinentov. Ich zbierka sa neustále rozširuje a postupne sa bude rozrastať aj o ďalšie pokračovania rozprávky Braňa Jobusa.

Každá z rozprávok má svoje krásne a originálne ilustrácie, ktoré potešia oko malých aj veľkých. V samotnom texte ich však nehľadajte, ten sa sústreďuje na zážitok z rozprávkového príbehu a čarovných zvukov, ktoré doslova s Readmio pri čítaní ožívajú.

Mobilná aplikácia Readmio je dostupná pre iOS a Android, a môžete si ju stiahnuť úplne bezplatne. Jej knižnica je rozdelená na niekoľko kategórií podľa veku a nájdeme v nej aj uspávanky, ľudové rozprávky alebo Ezopove bájky. Vyskúšajte čítanie rozprávok, ktoré reagujú na váš hlas a doprajte sebe aj deťom nový druh zážitku z čítania a spoznávania obľúbených príbehov.