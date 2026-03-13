Zmena v citlivom prípade: Dohľad nad spisom s obvineným prokurátorom Šúrekom odobrali dvom prokurátorkám

Na Generálnej prokuratúre SR došlo k zmene pri dohľade nad prípadom, v ktorom figuruje obvinený prokurátor Michal Šúrek. Dve prokurátorky už nad ním nebudú vykonávať dozor.
Ako informovali Aktuality, ide o rozhodnutie, ktoré prišlo po tom, čo bol Šúrek minulý týždeň obvinený. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera následne odňal dohľad nad prípadom prokurátorkám Kataríne Habčákovej a Martine Cibuľovej.
Ide o takzvaný technický spis
Odobratý prípad je známy ako technický spis. Ten sa netýka iba Michala Šúreka, ale aj ďalších obvinených. V spise sú totiž od leta 2024 obvinení aj policajti Ján Čurilla a Pavol Ďurka, ako aj bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Daňko.
