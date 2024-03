Nie je jedno, či platíte v hotovosti, alebo kartou: Prekvapí vás, vďaka ktorej platobnej metóde ušetríte viac peňazí

Kto by nebol rád, kebyže mu na konci mesiaca ostane po zaplatení všetkých účtov nejaká čiastka navyše. V dnešnej dobe to ale nie je jednoduché. Peniaze sa neraz rozkotúľajú, ani neviete ako. Vďaka platbám kartou však budete mať míňanie pod kontrolou o niečo viac.

Takto si klameme

Ako informuje This is Money, odborníci sa pozreli na to, pri ktorom spôsobe platby máme väčšiu kontrolu nad svojimi financiami. Podľa novej teórie je pre ľudí jednoduchšie sledovať výdavky, ak neplatia v hotovosti, ale bezkontaktne, pretože každý nákup je zaznamenaný v ich bankovej aplikácii.

Ekonómovia zistili, že mnohí ľudia v súčasnosti majú pocit, že to, čo si kúpia za hotovosť, akoby bolo zadarmo. Dôvodom je presvedčenie, že peniaze minuli, keď ich vybrali z bankomatu, a nie keď ich použili na nákup tovaru. Je to ale omyl, ktorým klameme samých seba.

Ušetríte viac

Štyria z desiatich dospelých, ktorí sa zúčastnili prieskumu, si myslia, že bezkontaktné platby sú najlepším spôsobom ako kontrolovať svoje financie, zatiaľ čo štvrtina ľudí uprednostňuje používanie hotovosti. Aplikácie, ktoré dokážu analyzovať peňažné návyky ľudí, sú podľa odborníkov účinným nástrojom na udržanie rozpočtu.

Ak teda chcete zbytočne míňať čo najmenej, využite radšej možnosť platiť kartou. Budete tak mať jasný prehľad o tom, kde ste koľko minuli. Možno si tak ľahšie uvedomíte, že tú kávu so sebou z kaviarne niekoľkokrát týždenne naozaj nepotrebujete a ani tie šaty, ktoré ste kúpili online, no po dvoch oblečeniach vám len budú stáť v skrini.