Zložila pieseň pre babičku, tá ju už naživo nepočula. Eva Pavlíková pri vystúpení dcéry nezadržala slzy

V relácii Sieň slávy nedýchal nikto. Atmosféra sa totiž zmenila na čisté emócie a každý sa nechal unášať silou okamihu, keď Katarzia očarila dojímavým vystúpením, ktoré prinieslo slzy aj úsmevy.
V relácii Sieň slávy nedýchal nikto. Katarzia sa na pódiu postarala o jeden z najdojímavejších momentov večera a svojím vystúpením rozcítila celé publikum. Slzám sa nevyhli ani herci Kobielsky a Ondrík, ktorí sedeli vedľa Evy Pavlíkovej a spolu s ňou prežívali každý tón. Herečka Eva Pavlíková si tento veľký večer užila po boku svojej dcéry. Katarzia zaspievala pieseň „Pohár mlieka“, ktorú venovala svojej babičke – mame Evy Pavlíkovej. Emócia v štúdiu bola hmatateľná a mnohým divákom pripomenula, aké silné môže byť rodinné puto a spomienky, ktoré spájajú tri generácie žien.
Silné priznanie Evy Pavlíkovej
„Je to pieseň pre Katkinu babičku, moju mamu. Ktorá odišla na večnosť mesiac pred natáčaním Siene slávy. Mala by o tri mesiace 90 a Katka jej ju stihla ešte zaspievať do telefónu, keď bola v nemocnici. Bolo to veľmi smutné, ale krásne. Usmievala sa… A ja som musela vyjsť na chodbu,“ podelila sa Eva Pavlíková na Instagrame s fanúšikmi.
Odhalenie týchto intímnych detailov dojalo mnohých ľudí, ktorí sledovali slávnostný večer aj následné reakcie na sociálnych sieťach.
