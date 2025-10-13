Ženy z neho idú do kolien. Hoci má 70, Jozef Vajda dokáže aj dnes bez trička poblázniť všetky generácie

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Zapózoval a obdivnými komentármi nešetrili ženy aj muži.

Ak sa povie stálica slovenského šoubiznisu, mnohým sa ihneď vybavia mená ako Studenková, Koleník či Vajda. Vždy pritom ide nielen o talentovaných, ale tiež atraktívnych ľudí, ktorí dokážu jednou scénou pritiahnuť diváka k obrazovkám a očariť ho. A hoci im vek pribúda, fanúšikom to vôbec neprekáža.

Tento rok oslávil Jozef Vajda 70 rokov, no málokto by mu tento vek tipoval, keďže stále ostáva aktívny a nebojí sa ani pochváliť svojou postavou. V tomto veku sa totiž spája so svojimi fanúšikmi nielen cez televízne obrazovky, ale tiež prostredníctvom sociálnych sietí a najnovšie sa postaral o niečo, z čoho bolo sledovateľom poriadne horúco.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Vajda (@jozefvajda_official)

Aj v 70 je sexsymbol

Popritom, ako hrá a dabuje, má úspešný slovenský herec aj čas nechať sa odfotiť. Najnovšie zapózoval vo viacerých moderných outfitoch, no potom, ako Katarína Hoffmann Šlesárová zverejnila na Instagrame video z fotenia, fanúšikovia sa okamžite začali dožadovať najmä určitých fotiek – tých bez trička. Dopyt a ponuka samozrejme idú ruka v ruke, a tak sa fanúšikovia dočkali.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jozef Vajda (@jozefvajda_official)

„1955 ročník a Jozef ako víno. Páči sa, pre vás a ďakujeme za podporu a krásne ohlasy,“ napísala fotografka k sérii fotografií. Na nich je Jožko Vajda v svetlých širokých rifliach, riflovej bunde rovnakého odtieňu a tak, ako sa diváci tešili, chýba mu tričko. Namiesto neho vidieť len čierne boxerky vytŕčajúce spod lemu nohavíc.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Reakcie na seba, samozrejme, nenechali dlho čakať a komentárovú sekciu zaplnila chvála a roztúžené fanúšičky. „Doslova stelesnenie toho, čo znamená – zrieť ako víno – WOW,“ písala žena. „Brutálny štramák,“ pridala sa ďalšia. „Jožo je „hot“, celý život,“ zhodnotila tretia. Našiel sa tiež komentár: „A potom sa divíme, že sa predlžuje vek odchodu do dôchodku, keď dôchodcovia vyzerajú takto!“

Medzi nadšenými ženami pritom nechýbali ani známe tváre. „Peckaaaaaa,“ odkázala Miriam Kalisová. „Wau,“ tlieskala Barbora Krajčírová. Najviac však ľudí pobavil komentár od Richarda Autnera: „Ten pocit, keď má tvoj 70-ročný kolega lepšiu figúru ako ty.“

