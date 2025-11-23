Žena odmieta deťom kupovať na Vianoce nové veci: Ľudia sa pustili do ostrej kritiky, vy jej možno dáte za pravdu

Pre nejedného z vás sú vianočné nákupy možno väčším stresom ako potešením. Nie je vždy ľahké vymyslieť, čo darovať, a ešte sa zmestiť do finančných limitov. Táto žena sa rozhodla vyriešiť to svojským spôsobom, no ľuďom sa to vôbec nepáči a adresovali jej tvrdé slová.
Deti nedostanú nové darčeky
Ako informuje Mail Online, žena menom Jade rozpútala na TikToku búrlivú diskusiu po tom, ako sa rozhodla, že tento rok na Vianoce svojim deťom nekúpi nič nové. Nechce vraj viac takto prispievať ku konzumnému správaniu. Jade má 4 deti a každé jedno nejaký ten darček dostane, no bude z druhej ruky.
Na vianočné nákupy si vyčlenila rozpočet vo výške 100 dolárov (približne 86 eur, čo je 21,5 eura na dieťa). Jade priznáva, že je to zrejme tak trochu šialenstvo, no odmieta sa zadlžiť kvôli Vianociam. Navyše, budúci rok plánuje ísť rodina na dovolenku a vzhľadom na to, aké je všetko drahé, nemohla by si dovoliť aj nové darčeky na Vianoce, aj dovolenku. A dôležitejšie je pre rodinu cestovanie.
@jaeliz22_ What is your Christmas budget this year? Mine is $100 by choice & the refusal to buy brand new if possible, we have tried to lower our contribution to consumerism where possible! #budgetfriendly #christmasshopping #thriftmas #thrifting #thriftfinds ♬ Christmas Nostalgia – NC MUSIC
Pre deti zatiaľ z druhej ruky kúpila už skladačku za 3 doláre (2,60 eura), hraciu šperkovnicu za 4,50 dolára (menej ako 4 eurá), či knižku a oblečenie za pár drobných. Jade vraj vlnu kritiky očakávala a ľudia sa do nej vskutku poriadne obuli.
Niektorí kritizujú, iní chvália
Niektorí kritici jej vyčítajú, že sa na Vianoce nepripravila vopred. Vedela, že sa nákupom nevyhne, tak mala podľa nich šetriť vopred. Vianoce sú vraj pre deti dôležité a budú si ich pamätať po zvyšok života. Niektorí zachádzajú ešte ďalej a tvrdia, že ľudia by jednoducho nemali mať deti, ak si ich po finančnej stránke nemôžu dovoliť. Ďalší Jade vyčítajú, že takto si ju budú jej deti pamätať a či je to naozaj to, po čom túži.
Iní ju ale za jej prístup chvália a v komentároch vyjadrili obdiv. Veria, že viac ľudí by sa malo zamyslieť nad tým, či naozaj stojí za to zadlžovať sa kvôli vianočným darčekom a prispievať k zhoršeniu už aj tak smutného stavu planéty. Dodávajú, že spoločné prázdniny budú pre deti znamenať omnoho viac, ako rozbaľovanie nových hračiek pod stromčekom.
Niektorí píšu, že s Vianocami je to každým rokom horšie a horšie, čo sa míňania týka. Myslia si, že deťom je jedno, odkiaľ darček pochádza. Dôležité je, že na ne rodičia mysleli a strávili s nimi hodnotný čas.
