Železnice zrušili priecestie, iná cesta nie je: Ľudia majú problém dostať sa do práce či školy, práce ešte ani nezačali

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa

Martin Cucík
V okolí železnice býva zhruba päťdesiat domácností.

Desiatky ľudí zo Svrčinovca sa ocitli v situácii, keď sa prakticky nemajú ako dostať do práce, školy či na nákupy. Dôvodom je zrušenie miestneho železničného priecestia v rámci modernizácie Bohumínskej trate, ktoré desaťročia slúžilo ako hlavná a bezpečná cesta. Železnice pritom ešte pred zimou sľúbili vybudovanie náhradnej komunikácie, zatiaľ ju však nezabezpečili.

Na každom jednom kontrolnom dni som pripomienkovala a pripomínala, že táto cesta je veľmi dôležitá,“ vyhlásila starostka Svrčinovca Iveta Majchráková pre STVR.

Cesta mala byť dokončená 12. decembra spolu s modernizáciou trate. „Stavba končí o mesiac a z cesty tu ešte nie je ani náznak,“ skonštatovala starostka.

V okolí železnice býva okolo päťdesiat domácností, s príchodom zimy sa pre nich cesta do práce či školy po šmykľavých cestách ešte viac komplikuje.

Príčinou je vraj vyrovnanie pozemkov

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdzujú svoj záväzok vybudovať náhradnú cestnú komunikáciu za zrušené železničné priecestie,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková pre STVR.

V súčasnosti však železnice brzdí majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré trvá dlhšie, ako bolo v ich pláne.

Po jeho ukončení budeme pokračovať v ďalších krokoch potrebných na vybudovanie náhradnej komunikácie,“ potvrdila Lániková.

Predpokladaný dátum dokončenia železnice neprezradili.

