Stovky ľudí prídu o prácu: Lesy SR sú na pokraji kolapsu, v inštitúcii je podľa Hlinu najväčší chaos za celé roky

Štátny podnik Lesy SR má byť podľa slov bývalého politika Alojza Hlinu v najväčšej kríze za dlhé roky. Na sociálnej sieti tvrdí, že už v pondelok má vedenie oznámiť hromadné prepúšťanie približne päťsto ľudí.
Na situáciu upozornil vo svojom statuse na sociálnej sieti. Hlina opisuje atmosféru napätia medzi zamestnancami Lesov SR. Tvrdí, že podnik sa ocitol v stave, ktorý nemá obdobu. Podľa jeho slov má Lesom SR chýbať dostatok financií na pokrytie výplat, čo má byť jeden z dôvodov pripravovaného prepúšťania.
Podľa Hlinu ide o masívne prepúšťanie
„V podniku Lesy SR je taká kríza, aká ešte nebola,“ napísal. Dodal, že lesníci sú ticho a čakajú, čo bude nasledovať. Pripodobnil to k lykožrútovi, ktorý celé mesiace devastoval lesy v tichosti, kým sa o ňom nehovorilo.
Vo svojom statuse tvrdí, že vedenie má v pondelok oznámiť prepustenie až päťsto zamestnancov. V texte sa pýta, ako je možné, že podnik, ktorý by mal byť finančne stabilný, zápasí s tak výraznými problémami. „A otázka na mieste je, prečo podnik, ktorý by mal byť mimoriadne bohatý, musí prepúšťať stovky zamestnancov aj preto, že nemá na výplaty,“ uvádza.
Podľa neho to môže ovplyvniť samotné fungovanie podniku a následne aj stav slovenských lesov, ktoré podľa jeho názoru potrebujú skúsených a poctivých pracovníkov.
Kritika smeruje na vedenie aj na dianie okolo dreva
Hlina v statuse ostro kritizuje to, že aj napriek napätej situácii majú na centrále v Banskej Bystrici zostať podľa jeho tvrdení ľudia na dohody, ktorí nemajú priamy prínos pre lesné hospodárstvo. Spomína poľovníka Lebockého či osoby z futbalového prostredia. Tvrdí, že zároveň vznikajú situácie, ktoré podľa neho zvýhodňujú vybraných jednotlivcov.
Spomína prípad, v ktorom si mal podľa jeho slov svat predsedu vlády zabezpečiť výhodnú cenu obrovského objemu vlákniny. „Pán Fiľo si kúpi ďalší palác v centre Prahy, ale našim lesom to nepomôže,“ dodáva.
Lesy SR označuje za povolebný lup
Hlina tvrdí, že Lesy SR po voľbách pripadli skupinám prepojeným na Nitru, pričom podľa neho chýbala odborná správa a nastúpila rabovačka. Výsledkom má byť stav, v ktorom podnik nemá dostatok dreva ani financií. „Nie je drevo, nie sú peniaze. Nech sa páči, to je karpatský managament,“ konštatuje.
V ďalšej časti statusu sa venuje aj otázke, prečo sa podľa neho vláda snaží o ovládnutie Úradu na ochranu oznamovateľov. Tvrdí, že to môže súvisieť s hromadným prepúšťaním a obavami z toho, že niekto z vnútra podniku by mohol začať hovoriť. „Nechce sa, aby tí, ktorí by o stave štátnych podnikov vedeli veľa povedať, získali ochranu a začali hovoriť,“ tvrdí.
Výzva pre verejnosť aj lesníkov
Na záver svojho statusu oznámil, že sa plánuje venovať téme aj ďalej. Lesníkov a verejnosť vyzýva, aby prišli na pripravovanú akciu v Banskej Bystrici. Tvrdí, že problém Lesov SR je rozsiahly a nevyhnutne sa k nemu chce vrátiť.
