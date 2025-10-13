Zelenskyj vidí nádej na mier na Ukrajine: Ruská agresia zostáva posledným globálnym zdrojom destabilizácie

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident ocenil odhodlanie Donalda Trumpa.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že dohoda o ukončení vojny v palestínskom Pásme Gazy prináša nádej aj na dosiahnutie mierového urovnania na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Na Ukrajine vítame úsilie, ktoré viedlo k dnešnému výsledku na Blízkom východe. Rukojemníci boli prepustení a vojna v Gaze sa končí. Je to skutočne mimoriadna udalosť,“ konštatoval ukrajinský prezident.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajinská protiofenzíva naberá na sile: Zelenskyj hlási postup v Záporoží aj Donecku, hrozba Tomahawkov z USA rastie
2.
Ukrajina chce posilniť protivzdušnú obranu: Na stole sú podľa Zelenského solídne dohody s USA, reč bola aj o raketách Tomahawk
3.
Takto to funguje: USA majú Ukrajine pomáhať pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru
Zobraziť všetky články (1322)

Zelenskyj ocenil odhodlanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho prispelo k uzavretiu dohody. Zároveň sa poďakoval krajinám a osobnostiam, ktoré podľa neho „majú skutočný vplyv“ a pomohli pri sprostredkovaní mieru. „Pracujeme na tom, aby aj pre Ukrajinu nastal deň mieru,“ dodal Zelenskyj s tým, že „ruská agresia zostáva posledným globálnym zdrojom destabilizácie“.

Foto: SITA/AP

„Teror vždy prehráva, keď existuje dostatočne silná globálna jednota. Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú k mieru,“ uzavrel Zelenskyj.
Medzičasom sa s výzvou využiť svoj diplomatický vplyv a vyvinúť rovnaký tlak ako na Blízkom východe aj na Rusko sa na Trumpa v pondelok obrátil aj nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Palestínčania sa vracajú do Gazy: Vyzerá to tam ako po apokalypse, cez ruiny sa nedá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac