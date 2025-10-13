Palestínčania sa vracajú do Gazy: Vyzerá to tam ako po apokalypse, cez ruiny sa nedá chodiť

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Zo zbombardovaných miest boli zverejnené rôzne fotografie a samotné mesto Gaza vyzerá doslova ako po apokalypse.

Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila. Militantné hnutie Hamas podľa neho bude dodržiavať dohodnuté prímerie, informuje TASR podľa správ webu The Times of Israel (TOI) a stanice BBC.

„Je to skvelý deň. Je to úplne nový začiatok a myslím, že nič podobné sa ešte nestalo,“ vyhlásil Trump po tom, ako Hamas počas pondelka odovzdal pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) zvyšných 20 živých rukojemníkov. Tí boli v palestínskej enkláve zadržiavaní viac než dva roky.

Úsvit nového Blízkeho východu

Zo zbombardovaných miest boli zverejnené rôzne fotografie a samotné mesto Gaza vyzerá doslova ako po apokalypse. Z budov nezostalo takmer nič, všade sú len trosky a ľudia sa prakticky nemajú kam vrátiť. Napriek tomu ich však vidíme v uliciach.

Foto: SITA/AP

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v pondelok v izraelskom parlamente poďakoval Donaldovi Trumpovi za jeho mierový plán, ktorý podľa jeho slov ukončuje vojnu v Pásme Gazy a zároveň napĺňa všetky ciele Izraela.

„Vy ste odhodlaný dosiahnuť tento mier, ja som odhodlaný dosiahnuť tento mier. Spoločne, pán prezident, tento mier dosiahneme,“ povedal šéfovi Bieleho domu. Trumpov mierový návrh podľa neho „otvára dvere historickému rozšíreniu mieru v našom regióne (Blízkeho východu) i za jeho hranicami,“ doplnil izraelský premiér.

Americký prezident navyše v izraelskom parlamente vyhlásil, že prímerie predstavuje „historický úsvit nového Blízkeho východu“. Podľa neho sa tak okrem vojny v pondelok skončila aj „éra teroru a smrti“.

Foto: SITA/AP

Situácia je však aj napriek tomu stále napätá a palestínske militantné hnutie Hamas vyzvalo amerického prezidenta a sprostredkovateľov dohody o prímerí v Pásme Gazy, aby zabezpečili, že Izrael neobnoví vojenské operácie v tejto palestínskej enkláve. Všetkých dvadsať žijúcich izraelských rukojemníkov dnes Hamas vrátil späť do vlasti.

„Vítame vyhlásenie amerického prezidenta Trumpa, ktorý jasne potvrdil koniec izraelskej vojny v Pásme Gazy,“ povedal pre AFP hovorca Hamasu Házim Kásim.

