Zelenskyj varuje: Putin už začal tretiu svetovú vojnu. Ukrajina odmieta ústupky

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj reaguje na pochybnosti o víťazstve Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený o tom, že šéf Kremľa Vladimir Putin „už začal“ tretiu svetovú vojnu. V rozhovore pre britskú televíziu BBC, ktorý bol uverejnený v nedeľu, pár dní pred štvrtým výročím rozpútania vojny na Ukrajine, Zelenskyj tiež pripustil, že jeho pohľad na konflikt sa líši od pohľadu prezidenta USA Donalda Trumpa.       

„Máme odlišné názory na tretiu svetovú vojnu,“ povedal Zelenskyj. „Myslím si, že Putin ju už začal. Otázkou je, koľko územia bude schopný obsadiť a ako ho zastaviť,“ doplnil v rozhovore citovanom agentúrou DPA, píše TASR. Podľa Zelenského „chce Rusko svetu vnútiť iný spôsob života a zmeniť životy, ktoré si ľudia zvolili.“

Bezpečnostné záruky a úloha USA

Ukrajinský líder tiež povedal, že si veľa sľubuje od bezpečnostných záruk, ktoré Ukrajine poskytnú Spojené štáty a ktoré nebudú závisieť od vôle amerického prezidenta, ale od amerického Kongresu, keďže ten ich bude schvaľovať. Pripomenul v tejto súvislosti, že „prezidenti sa menia, ale inštitúcie zostávajú.“

Foto: SITA/AP

Zelenskyj zopakoval, že z dlhodobého hľadiska je cieľom Ukrajiny znovu dobyť všetky územia okupované Ruskom od začiatku vojny a vrátiť sa k hraniciam z roku 1991, keď bola vyhlásená nezávislosť Ukrajiny. Podľa Zelenského je to len otázka času, „ale v súčasnosti to nie je možné.“

Objasnil, že „urobiť to dnes by znamenalo prísť o obrovský počet ľudí, milióny ľudí, pretože ruská armáda je veľká a my chápeme cenu takýchto krokov. Nemali by sme dostatok ľudí.“ Dodal, že Ukrajina nemá ani dostatočné množstvo zbraní. Upozornil, že „to závisí nielen od nás, ale aj od našich partnerov.“

Odmietnutie územných ústupkov

Zelenskyj opäť kategoricky odmietol odstúpenie území v Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, ktoré Rusko za štyri roky vojny nedokázalo úplne dobyť. Vysvetlil, že nejde len o územie. „Vnímam to ako opustenie – oslabenie našich pozícií, opustenie státisícov našich ľudí, ktorí tam žijú. Takto to vidím. A som si istý, že toto stiahnutie sa by rozdelilo našu spoločnosť,“ vyhlásil.

Na otázku, či by odstúpenie týchto území nestálo za to, Zelenskyj uviedol, že Putina by to pravdepodobne na nejaký čas uspokojilo. Podľa európskych spojencov Ukrajiny by táto pauza trvala tri až päť rokov, Zelenskyj sa domnieva, že maximálne pár rokov.

Spor o prímerie a úlohu Donalda Trumpa

„Kam by išiel ďalej? Nevieme, ale faktom je, že by chcel (vo vojne) pokračovať,“ myslí si Zelenskyj. „Verím, že zastavenie Putina dnes a zabránenie mu v okupácii Ukrajiny je víťazstvom pre celý svet. Pretože Putin sa nezastaví pri Ukrajine,“ varoval.

„Víťazstvom Ukrajiny je zachovanie našej nezávislosti a víťazstvom spravodlivosti pre celý svet je návrat všetkých našich území,“ vyhlásil Zelenskyj.

Americký prezident Donald Trump, Foto: SITA/AP

Ako doplnila BBC, západní diplomati od minulého leta naznačujú, že Trump súhlasí s Putinom v tom, že územné ústupky Ukrajiny Rusku sú kľúčom k prímeriu, ktoré Trump chce dosiahnuť – ideálne do začiatku leta. Mnoho analytikov mimo Bieleho domu tiež usudzuje, že Ukrajina vojnu nemôže vyhrať a bez ústupkov Moskve ju prehrá. Zelenskyj na otázku, či Trump má v tomto pravdu, poukázal na to, že rozhovor s tímom BBC nahráva „v Kyjeve, na Ukrajine…. Som za to veľmi vďačný. Prehráme? Samozrejme, že nie, pretože bojujeme za nezávislosť Ukrajiny.“

Voľby, legitimita a vnútropolitická situácia

Zelenskyj, ktorého pôvodné funkčné obdobie sa už skončilo, nechal v rozhovore otvorenú otázku, či by sa v nových voľbách opäť uchádzal o prezidentský úrad. Pripomenul však, že pred akýmikoľvek voľbami by boli potrebné záruky, aby sa zabránilo manipulácii a aby sa Ukrajina trvalo ochránila pred ambíciami Ruska.

Putin, ktorý vo februári 2022 nariadil inváziu na Ukrajinu, od roku 2024 opakovane vyhlasuje, že Zelenskyj už nie je legitímnym prezidentom, pretože jeho funkčné obdobie sa skončilo. Kyjev však v tejto súvislosti poukazuje na stanné právo, ktoré zakazuje konanie volieb v čase vojny. Medzinárodne je Zelenskyj stále uznávaný ako ukrajinský prezident.

Jeho vládou na jeseň 2025 otriasol korupčný škandál, ktorý viedol k odchodu jeho najbližšieho poradcu, kancelára Andrija Jermaka. Zelenskyj a jeho nový tím majú na Ukrajine naďalej vysokú mieru popularity – takú, o akej väčšina lídrov v západnej Európe môže len snívať, konštatovala BBC.

