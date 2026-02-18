Zelenskyj sa chce stretnúť s Putinom: Navrhuje stiahnutie vojsk, zároveň sprísňuje opatrenia proti Lukašenkovi

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Politická časť rokovaní stagnuje.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americký spravodajský web Axios povedal, že ukrajinskej delegácii nariadil, aby počas práve prebiehajúcich rokovaní v Ženeve nastolila otázku o jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

TASR o tom informuje na základe spravodajského serveru Meduza, ktorý Rusko zaradilo na zoznam zahraničných agentov. Podľa Zelenského by sa osobné stretnutie s Putinom stalo najlepším spôsobom, ktorým by sa „dosiahol prelom v územnej otázke“. Kontrola nad východoukrajinským regiónom Donbas, ktorý si nárokuje Rusko, zostáva naďalej jednou z najspornejších otázok, poznamenal Axios.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Počas rokovania vládla veľmi napätá atmosféra: Ukrajinci nikdy nebudú súhlasiť s jednou podmienkou
2.
Ukrajine sa podarilo niečo, čo už dva a pol roka nie: Rusom „vytreli zrak“, ich postup je minulosťou
3.
Rusko pripravuje „posledný úder“ zimy: Zelenskyj varuje pred masívnym útokom na energetiku
Zobraziť všetky články (1621)

Návrh na demilitarizovanú zónu v Donbase

Meduza v tejto súvislosti pripomenula, že americkí vyjednávači navrhli, aby Ukrajina úplne stiahla svoje jednotky z Donbasu, čím by sa z neho stala demilitarizovaná „slobodná ekonomická zóna“. Zelenskyj je pripravený rokovať o stiahnutí vojsk, ale vyzval Moskvu, aby aj ona svoje sily stiahla na rovnakú vzdialenosť.

Ukrajinský prezident neraz hovoril o ochote stretnúť sa s Putinom na ktoromkoľvek neutrálnom mieste. V Kremli však nástoja na tom, že takéto stretnutie sa môže uskutočniť len v Moskve, pripomenula Meduza.

Podľa webu Axios, ktorý sa odvolal na svoje zdroje, politická časť rozhovorov sa dostala v utorok, počas prvého dňa rokovaní v Ženeve, do slepej uličky, hoci skupina posudzujúca vojenské otázky „pokračovala v dosahovaní progresu“. Axios tvrdí, že to súvisí s postojom, ktorý vyjadril vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij.

Sankcie proti Lukašenkovi

Ukrajina v stredu uvalila sankcie na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za poskytovanie materiálnej pomoci Moskve počas ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského to umožnilo zabíjanie obyvateľov Ukrajiny. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

„Dnes Ukrajina uplatnila balík sankcií proti Alexandrovi Lukašenkovi a výrazne zintenzívnime protiopatrenia proti všetkým formám jeho pomoci pri zabíjaní Ukrajincov,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení. Minsk zároveň obvinil z napomáhaniu Moskve pri vyhýbaní sa sankciám západných krajín.

Foto: SITA/AP

Podľa AFP budú mať tieto opatrenia len malý praktický účinok, ale uvalenie sankcií na hlavu štátu je považované za vysoko symbolický krok. Lukašenko je jedným z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina a občas sa snažil prezentovať ako možný sprostredkovateľ medzi Kyjevom a Moskvou.

Ukrajina a jej západní spojenci však pokusy bieloruského prezidenta o sprostredkovanie vo veľkej miere odmietli, keďže ho považovali iba za hovorcu Kremľa, vysvetľuje AFP. Podľa Ukrajiny Moskva do Bieloruska vyslala svoje vojenské zariadenia. Rusko potvrdilo, že na bieloruskom území umiestnilo balistické rakety Orešnik, o ktorých Putin tvrdí, že sú odolné voči protivzdušnej obrane. Počas takmer štvorročnej vojny proti Ukrajine Moskva Orešnik vystrelila dvakrát, a to zo základní v Rusku, dodáva AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac