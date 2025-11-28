Zelenského pravá ruka končí: Jermak náhle odstúpil z jedného z najvplyvnejších postov v krajine, toto tomu predchádzalo

Zelenskyj zostáva bez svojho najbližšieho strategického partnera.

Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v piatok odstúpil z funkcie. Verejnosti to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Zelenskyj vo svojom videopríhovore zverejnenom na Facebooku uviedol, že Jermak napísal žiadosť o uvoľnenie z funkcie. Prezident jeho žiadosti vyhovel a uviedol, že v sobotu začne konzultácie s kandidátmi na tento post. Dodal tiež, že prezidentskú kanceláriu čaká reorganizácia.

Jermak ako vplyvná a polarizujúca postava

Britský denník Financial Times (FT) konštatoval, že Jermak je na Ukrajine vnímaný ako polarizujúca osobnosť, ktorá v pozícii šéfa prezidentskej kancelárie nadobudla bezprecedentnú moc. Zelenskyj Jermaka nedávno poveril vedením rokovaní o americkom mierovom pláne s predstaviteľmi vlády prezidenta Donalda Trumpa.

V tejto súvislosti Zelenskyj vo svojom príhovore vzdal Jermakovi hold „za to, že na rokovaniach vždy prezentoval pozíciu Ukrajiny presne tak, ako má byť. Vždy to bola vlastenecká pozícia.“ Zelenskyj zdôraznil, že najmä v čase prebiehajúcich rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine musí Ukrajina zostať jednotná.

Prezident apeluje na jednotu krajiny

„Rusko veľmi chce, aby Ukrajina robila chyby. Z našej strany žiadne chyby neurobíme. Naša práca pokračuje. Náš boj pokračuje. Nemáme právo na zlyhanie, nemáme právo na ústup alebo na roztržku. Ak prídeme o jednotu, riskujeme stratu všetkého: seba, Ukrajiny a našej budúcnosti… Musíme vydržať. Nemáme inú možnosť. Ďalšiu Ukrajinu mať nebudeme,“ vyhlásil ukrajinský prezident.

Jermak odstúpil z funkcie v deň, keď sa v jeho bydlisku uskutočnila policajná prehliadka, ktorá podľa ukrajinských médií môže súvisieť s vyšetrovaním korupcie Národným protikorupčným úradom Ukrajiny (NABU) a Špeciálnou protikorupčnou prokuratúrou (SAP).

V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie…

