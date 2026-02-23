Zdravie ho potrápilo, no nevzdáva sa: Spevák Lukáš Adamec prehovoril o náročných chvíľach, ktoré mu dali zabrať

Ani náročný týždeň a zdravotné komplikácie nezabránili známemu spevákovi uvedomiť si, na čom v živote skutočne záleží. Úprimným vyznaním dojal fanúšikov a pripomenul silu blízkych vzťahov.
Spevák a víťaz Česko Slovenskej SuperStar z roku 2011 Lukáš Adamec sa zdôveril na svojom Instagrame, že ho už dlhšie trápi nepríjemná choroba. V príspevku opísal náročné dni, ktoré prežil s deťmi na východe Slovenska, aj to, ako ho choroba zastihla tesne pred dôležitým vystúpením.
Náročný týždeň bez pohybu
Spevák priznal, že posledné dni neboli vôbec jednoduché. „Better together (pozn. red. lepšie spolu). Tento týždeň som bol s deckami v Košiciach a nebol to veru najľahší týždeň,“ napísal úprimne. Zdravotné problémy sa uňho prejavili naplno počas víkendu.
„Cez víkend ma chytila nejaká pliaga, ktorá sa ma drží dodnes (a to dnes vystupujem vo Zvolene na Majstrovstvách SK v latinskoamerických tancoch),“ uviedol s tým, že ho trápili silné bolesti hrdla a bol nútený výrazne spomaliť tempo.
