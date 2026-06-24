Žena za 100 dní zarobila skoro 10-tisíc eur: Prezradila, ako to dokázala

Jackie Mitchellová mala jasný cieľ: chcela získať dosť peňazí na to, aby mala zálohu na kúpu nehnuteľnosti. Dala si preto výzvu, ktorá znie jednoducho, no v praxi je veľmi náročná – za 100 dní chcela každý deň zarobiť 100 dolárov (zhruba 88 eur). Celkovo tak plánovala zarobiť 10 000 dolárov (8 820 eur).
Túto sumu si pred začiatkom výzvy rozdelila na malé denné ciele práve preto, aby nepôsobila odstrašujúco. Nakoniec tento cieľ úspešne dosiahla o 11 dní skôr. Na konci výzvy tak zarobila celkom 11 000 dolárov (9 697 eur).
Znamená to, že sa jej podarilo nájsť spôsoby, ako v priemere zarábať približne 110 dolárov (97 eur) denne. A v rozhovore pre CNBC prezradila, ako môžete s podobnou výzvou začať aj vy.
Ktorá brigáda je tá správna?
Ak chce človek získať viac peňazí alebo si našetriť na väčší cieľ, v zásade má dve možnosti: znížiť výdavky alebo zvýšiť príjem. Jackie si vybrala druhú cestu a celú svoju výzvu dokumentovala na TikToku.
Postupne si vytvorila pomerne pestrý zoznam „mikrobrigád“. V jednom bode sa dokonca pustila aj do zárobkových online hier. Celkovo testovala viac než tucet rôznych možností a v rozhovore otvorene opísala, že hľadanie pracovných ponúk môže byť psychicky aj časovo zaťažujúce. Síce ich existuje veľa, no nie je jednoduché odlíšiť, ktoré skutočne stoja za to.
Zo začiatku postupovala metódou pokus-omyl, neskôr sa začala viac spoliehať na skúsenosti iných ľudí. Čítala o skúsenostiach na diskusných fórach a hľadala dobré referencie, najmä na Reddite, kde sa pre podobné témy v rámci amerického trhu využíva komunitné vlákno r/beermoney. V ňom sa používatelia delia o skúsenosti s drobnými zárobkami, od krátkych online zadaní až po rôzne dlhodobé brigády, ktoré jej pomohli získať aspoň trocha peňazí navyše.
Prostredníctvom tohto vlákna sa jej podarilo získať viacero brigád, akými je napríklad vypĺňanie online prieskumov či účasť na štúdiách. Cez podobné platformy si vyberala aj herné ponuky. Ostatným ľuďom radí, že takýmto spôsobom si viete vybrať brigády, ktoré reálne prinášajú zisk.
Jednou z jej hlavných rád je preto začať s brigádou, ktorá sa ostatným na základe referencií už osvedčila.
Využite svoje silné stránky
Jej druhým tipom je využiť vlastné silné stránky. Inými slovami – ak existuje činnosť, ktorú človek zvláda dobre a nie je to bežné, môže sa z takejto činnosti stať slušný zdroj príjmu. Môže ísť napríklad o upratovanie, detailnú prácu s textom alebo anotáciu dát.
@jackiemitchellll we made it!!! could not have done this without all of you and the support and encouragement you all have given me. taking a long nap tomorrow to celebrate. 🥂 so many exciting things to come next year! #budgeting #savingmoney #challenge #100dollarsaday ♬ original sound – Jackie Mitchell
Jackie sa zamerala práve na anotáciu dát. Najprv musela absolvovať pomerne náročný test, ktorým prejde len malá časť uchádzačov. Aj samotná práca však bola detailná a vyžadovala od nej stopercentnú gramatiku, štylistiku a schopnosť pracovať s rozsiahlymi dátami bez toho, aby sa dopustila chyby.
„Pochopenie toho, že každý je iný, je naozaj užitočné, keď sa venujete veciam ako brigády, pretože neexistuje univerzálne riešenie,“ hovorí Jackie v rozhovore. „Inak by každý zarábal rovnakú sumu rovnakou sadzbou.“
Pozor, zarobiť toľko peňazí takto rýchlo, je náročné a zaťažujúce
Existujú aj také brigády, ktoré nie sú náročné vôbec. Jackie dokonca začala využívať aplikácie, ktoré odmeňujú používateľov za bežné online aktivity, akými je scrollovanie alebo sledovanie videí. „Môžem to robiť aj v posteli alebo pri televízii… A ak už niekto hrá hry, prečo za to nedostať aspoň niečo zaplatené?“
Jej poslednou radou je napriek tomu zostať realistom. Zarobiť toľko peňazí za 100 dní znie lákavo, ale v praxi to znamenalo veľkú obetu. Pravidelne popri hlavnom zamestnaní trávila prácou tri až štyri hodiny denne. „Kompromisom je vždy buď váš čas, alebo peniaze,“ uzatvára Jackie.
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