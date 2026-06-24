Netflix spúšťa interaktívny horor, prepojí váš televízor s mobilom. Príbeh s Avou budete sami ovládať

Netflix už nie je len na pozeranie. Ak ste si zamilovali horory z dielne tejto streamovacej platformy, teraz sa pripravte na ešte strašidelnejší zážitok. Nebudete totiž príbeh len so strachom sledovať, ale už budúci týždeň sa do neho budete môcť aktívne zapojiť.
Je tmavá a búrlivá noc, v bytovke vypadol prúd a ukáže sa, že istá žena menom Ava ani zďaleka nie je taká sama, ako si myslela. Titul Unhinged, ktorý na Netflix prichádza 30. júna, je úplne iný než čokoľvek, čo ste doteraz videli (alebo hrali). Ide o pohlcujúci herný zážitok, ktorý vás vtiahne priamo do centra príbehu na pomedzí thrilleru a hororu, pričom váš telefón – slúžiaci ako ovládač – je vaším jediným záchranným lanom na útek, sľubuje samotný Netflix.
O čom je Unhinged?
Ava (nadabovaná herečkou Zoë Kravitz) zostala uväznená vo svojom bytovom dome z dôvodu hurikánu 5. kategórie. Jej jediným spojením s vonkajším svetom je telefonát od jej najlepšej kamarátky Claire (ktorú nadabovala Sadie Sink), bývajúcej hneď cez ulicu.
Skutočný teror sa však skrýva vo vnútri. Dusivý nepokoj mení jej bezpečné útočisko na nehostinné väzenie. Schodisko v budove je zamknuté, čo jej odrezáva jedinú únikovú cestu, a keď sa rozhodne skontrolovať suseda, či je v poriadku, narazí na znepokojujúce známky života, no nikto neodpovedá. Nakoniec prichádza mrazivé uvedomenie: Ava už nie je sama. To, čo sa začína ako desivý výpadok prúdu uprostred zúriacej búrky, vyústi do strhujúceho psychologického thrilleru. S príbehom plným nepredvídateľných zvratov vás bude viesť iba váš telefón.
Ako si ju môžete zahrať?
Hranie Unhinged je jednoduché. Vyberte si hru v sekcii Netflix Games a naskenujte QR kód na obrazovke, čím prepojíte svoj smartfón ako ovládač. Od tohto momentu je prepojenie dokonale plynulé: pohyby vášho telefónu v reálnom svete kopírujú Avine ruky v hre, vďaka čomu môžete viesť svetlo jej baterky cez tiene.
Pohltenie do deja posúva na vyššiu úroveň aj zvuk. Keď Ave niečo príde alebo jej niekto volá, váš skutočný telefón začne zvoniť, vibrovať a prehrávať zvuk priamo zo svojho reproduktora, zatiaľ čo zvyšok okolitých zvukových efektov buráca z vášho televízora.
Vybrať si môžete z dvoch módov
Prežitie však závisí od zvoleného herného režimu. Ak túžite po čistom príbehovom zážitku, Story Mode (Príbehový režim) nemá žiadny časovač, takže v ňom nemôžete zomrieť a prejdete si dejom v pokoji. V režime Standard Mode (Štandardný režim) však všetko závisí od vašich reflexov. Počas napínavých momentov vás skracujúci sa časový ukazovateľ v hornej časti obrazovky núti rýchlo prehľadať miestnosť a nájsť interaktívny objekt. Ak nenájdete to, čo potrebujete, kým vyprší čas, zomriete – namiesto definitívneho konca hry (game over) však jednoducho reštartujete od posledného záchytného bodu (checkpointu).
Za titulom Unhinged stoja príbehoví mágovia z Night School Studio (ktoré patrí priamo Netflixu), tvorcovia hitu Oxenfree a jeho pokračovania Oxenfree II: Lost Signals. Tím vytvoril napínavé, atmosférické dielo, ktoré sa odohráva ako zvrátený kriminálny príbeh z pohľadu prvej osoby.
Hru Unhinged môžete hrať od 30. júna, a to exkluzívne na Netflixe, bez reklám či nákupov v aplikácii. Stačí si ju vybrať v záložke Hry, naskenovať QR kód na prepojenie telefónu a pokúsiť sa prežiť noc.
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