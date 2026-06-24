Mal plánovať obliať ženu kyselinou, na úteku menil identity. Slováka nakoniec zadržali v Maďarsku

V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Informáciu pre TASR poskytla hovorkyňa odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Vďaka intenzívnej operatívnej výmene informácií a medzinárodnej policajnej spolupráci cieľových pátračov NCODK Prezídia Policajného zboru a Maďarských cieľových pátračov združených v Európskej sieti jednotiek cieľového pátrania ENFAST došlo v Maďarsku k vypátraniu a špeciálnymi jednotkami Maďarskej polície aj k zadržaniu hľadaného 32-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz.
Hľadaný muž používal falošné identity
Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Napriek tomu sa ho podarilo lokalizovať a následne zadržať príslušníkmi špeciálnych jednotiek maďarskej polície.
Zadržaný muž bol v máji tohto roka obvinený vyšetrovateľom protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru zo závažných násilných trestných činov. Podľa doterajších zistení sa mal podieľať na príprave fyzických útokov voči dvom ženám na východnom Slovensku. Jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou.
K dokonaniu pripravovaných skutkov napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu a operatívnej činnosti polície.
Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzatí zadržaného muža do predbežnej vydávacej väzby. V nej zotrvá do vykonania potrebných procesných a justičných úkonov súvisiacich s jeho vydaním na trestné stíhanie do Slovenskej republiky. O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku.
Slovenská polícia pomáhala v Maďarsku
Tentoraz je to tak prípad, kedy maďarská polícia pomohla dolapiť Slováka. Nie je to pritom tak dávno, čo bola situácia opačná a slovenská polícia pomohla odhaliť zločineckú skupinu v maďarskom Győri.
Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru, oddelenie farmaceutickej kriminality a policajno-colnej spolupráce spolu s oddelením západ a maďarským Národným vyšetrovacím úradom (Nemzeti Nyomozó Iroda – NNI KR ORFK) odhalili v maďarskom Győri organizovanú zločineckú skupinu podozrivú z rozsiahleho nelegálneho obchodovania s liekmi a drogami.
Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, podľa doterajších zistení maďarských vyšetrovateľov skupinu organizoval 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v obci Szada v Maďarsku. Prostredníctvom verejne dostupných internetových portálov najmenej päť rokov ponúkal a predával lieky na zvýšenie potencie a ďalšie nelegálne produkty zákazníkom zo zahraničia. Pri prevádzkovaní internetového obchodu podľa polície vystupoval aj pod obchodnou spoločnosťou, ktorá však v Maďarsku nedisponovala oprávnením na distribúciu a obchodovanie s liekmi ani výživovými doplnkami.
Distribúcia cez Slovensko a miliardové zisky
„Počas vyšetrovania slovenská polícia poskytovala maďarským partnerom súčinnosť pri preverovaní informácií týkajúcich sa distribúcie zásielok smerujúcich cez územie Slovenskej republiky. Nelegálne lieky mali byť podľa zistení maďarských orgánov objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Peštianskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenskej republiky,“ uviedla polícia.
Vyšetrovanie podľa nej preukázalo, že členovia skupiny odosielali spravidla niekoľko stoviek zásielok trikrát týždenne.
Podľa predbežných výpočtov maďarských orgánov dosahoval zisk z nelegálnej činnosti najmenej jednu miliardu maďarských forintov ročne. „K objasňovaniu jednotlivých distribučných trás a pohybu zásielok prispela aj operatívna spolupráca medzi slovenskou a maďarskou políciou,“ zdôraznilo policajné prezídium s tým, že členov zločineckej skupiny nakoniec 8. júna zadržal maďarský Národný vyšetrovací úrad v súčinnosti s Protiteroristickou centrálou (TEK).
Vznesenie obvinení a zaistenie dôkazov v skladoch
„Obvinenia v predmetnej veci vzniesli maďarskí vyšetrovatelia. Dvaja občania Ukrajiny a dvaja občania Maďarska boli obvinení z trestnej činnosti súvisiacej s falšovaním liekov v rámci organizovanej skupiny. Ďalší občan Maďarska bol obvinený z nelegálneho obchodovania so zakázanými látkami na zvýšenie potencie. Slovenská polícia v rámci prípadu naďalej spolupracuje s maďarskými orgánmi pri výmene relevantných informácií,“ informovala polícia.
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