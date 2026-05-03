Kúpele riešia nečakaný problém. Kvôli vojne na Blízkom východe prišli o dôležitú klientelu

Ilustračná foto: Profimedia

Jakub Baláž
TASR
Naši susedia prichádzajú kvôli konfliktu o desiatky miliónov korún.

České kúpele prichádzajú o desiatky miliónov korún pre výpadok klientov z arabských krajín, ktorí pre vojnu na Blízkom východe tentoraz neprišli. „Bežne je u nás v tomto čase okolo 150 arabských klientov, dnes ich počítame na prstoch,“ konštatovala generálna riaditeľka Kúpeľov Darkov v Karvinej Pavlína Filipi. Na príchod tradičných hostí čaká najmenej 200 izieb. TASR o tom informuje na základe správy portálu TV Nova.

Keby to tak išlo celý rok, tak stratu hrozne pocítime. Dúfam, že sa to zmení,“ dodala Filipi. „Klienti neprišli, pretože majú obavy zo zhoršenia situácie a z toho, že sa nedostanú domov,“ povedal konzultant pre arabskú klientelu Kúpeľov Darkov Mohamed Ahmed Amin.

Arabi sú v kúpeľoch aj 6 mesiacov

Zatiaľ čo Česi strávia v kúpeľoch zhruba mesiac, arabskí pacienti pol roka. Okrem toho každého z nich sprevádza až desať ďalších ľudí. Klienti zo Saudskej Arábie, Kuvajtu, Bahrajnu alebo Spojených arabských emirátov ročne utratia v Kúpeľoch Darkov za liečbu, ubytovanie a nákupy desiatky miliónov korún. Tie teraz kúpeľom chýbajú, vyjadrila sa Filipi.

Vojna na Blízkom východe má vplyv aj na kúpele v Tepliciach. Hostia z arabských krajín sú významným zdrojom príjmov aj pre karlovarský hotel Thermal. Ani tam zatiaľ neprišli. „Blízky východ v niektorých termínoch môže predstavovať 30 % obratu,“ uviedol riaditeľ hotela Vladimír Novák. „Sme skôr v jednotkách klientov ako v desiatkach, čo by napríklad tomuto obdobiu už mohlo zodpovedať,“ povedala riaditeľka Kúpeľov Teplice Yveta Slišková.

